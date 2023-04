Zendaya reveló cómo fue rodar las “incómodas” escenas románticas con Timothée Chalamet en Dune 2

escuchar

Como protagonistas de Dune 2, Zendaya y Timothée Chalamet han tenido la posibilidad en la ficción de vivir el amor en un universo futurista. La actriz se refirió a ello explicando cómo abordaron ella y su colega sus personajes, e hizo mención a ciertos “incómodos” momentos vividos durante el rodaje .

Ambas figuras participaron en la CinemaCon de Las Vegas dentro del anuncio de algunos adelantos de lo que será la secuela dirigida por Denis Villeneuve. En una entrevista para la revista Vanity Fair, los actores y el director comentaron algunos detalles de los personajes y la trama de la película.

La estrella de Euphoria explicó por qué fue tan incómodo tratar de interpretar escenas románticas con Timothée Chalamet en la historia, en la que su personaje, Chani, miembro misterioso de la tribu Fremen que habita en el desierto de Arrakis, vive una historia de amor con Paul Atreides, joven duque de un planeta encarnado por su compañero.

“ Fue divertido tratar de descubrir cómo ambos coqueteaban en esta historia espacial futurista. ¿Cómo es el amor para una guerrera espacial y el joven duque de un planeta? ¿Cómo demuestran que se gustan? Definitivamente, intentamos captar eso, lo cual fue divertido porque estábamos todos perplejos. Creo que fue tan raro para nosotros como probablemente lo sea para los personajes ”, recalcó la actriz.

Finalmente, ambos artistas decidieron aceptar la naturaleza “torpe e incómoda” de la historia de amor entre Chani y Paul. “Yo pensaba...¿Chani está incómoda? ¿Sabe lo que siente?”, comentó Villeneuve. “Le decía todo el rato a mi equipo: ‘Lo más importante es esa chispa, esa relación entre estos dos personajes. Si no capturamos eso, si no tenemos eso en la pantalla, no hay película”, reveló.

Respecto al trabajo actoral en ciertas locaciones al momento de filmar escenas románticas -específicamente en lugares remotos del desierto en Abu Dabi y Jordania-, Zendaya dijo que era como trabajar con “un cronómetro” tratando de capturar las tomas dentro de una hora cada día cuando la puesta del sol estaba en su apogeo, lo que se conoce en la industria como la “hora dorada”.

El director destacó, no obstante, el trabajo realizado por las dos estrellas para dar con su versión de romance en la secuela. “Creo que algo con lo que todos podemos relacionarnos es simplemente con el amor”, agregó Zendaya. “Estos personajes literalmente viven en otro planeta, ¿verdad? Son extraterrestres. Fue interesante encontrar estos tiernos momentos en medio de tanta confusión y caos”, aseguró.

La segunda película de Dune continúa la adaptación del aclamado éxito Frank Herbert y sigue el viaje mítico de Paul Atreides cuando se une a Chani y los Fremen para vengarse de los conspiradores que destruyeron a su familia. Paul se verá obligado a tomar una decisión entre el amor y el destino del universo desconocido, en un intento por prevenir un futuro terrible que solo él puede prever.

A la historia se suma la participación de Florence Pugh, quien dará vida a la princesa Irulan Corrino, la mayor de las cinco hijas del Emperador Shaddam IV, el gobernante de toda la Humanidad, que se convertirá en uno de los intereses amorosos de Paul Atreides.

LA NACION