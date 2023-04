Alarma por su salud de Antonio Gasalla: estafado, internado y ¿solo?

escuchar

“Nos vamos enterando de detalles que no nos ponen contentos”, fue lo primero que dijo Karina Iavícoli, periodista de Intrusos en el Espectáculo, antes de dar una información relacionada al estado de salud de Antonio Gasalla. Es que luego de que trascendiera este jueves que el capocómico fue trasladado a un centro médico por una orden judicial para realizarse chequeos médicos y de que se hable cada vez con más frecuencia de los “problemas cognitivos del actor, la panelista compartió un dato que podría explicar la situación actual del artista.

“Nos llega la información, y lo pongo en potencial, de que en las fiestas, en Navidad y en Año nuevo, el momento en el que uno suele verse con la familia, él había estado solo, en su casa”, disparó con un tono de preocupación la periodista. De inmediato, reforzó la idea y la relacionó con la situación actual del capocómico: “ Estuvo solo durante muchos meses, por eso también el estado en el que se lo ve, desmejorado ”.

Con el objetivo de poner en contexto la actualidad de Gasalla, Iavícoli enumeró las dificultades con las que hoy se enfrenta el artista. Luego de explicar que no se estaría alimentando de la mejor manera, sentenció: “Y si a eso le sumamos su problema cognitivo y que no tendría alguien que lo atienda, difícilmente él pueda darse cuenta de lo que necesita para estar bien de salud” .

Iavícoli también aclaró que su intención no es apuntar contra nadie, y que por eso usó el potencial: porque sabe que Carlos, el hermano de Gasalla, quiere mucho al cómico, lo mismo que su cuñada. “El hermano estuvo enfermo mucho tiempo y tuvo que ocuparse de su salud”, intervino entonces Marcela Tauro para poner un poco de claridad sobre el asunto.

“Si él ni siquiera tiene una señora en la casa que lo ayude, y no come, ¿cómo no se va a desmejorar?”, continuó Iavícoli en medio de una discusión en la que se preguntaban si Antonio es una persona de carácter “difícil” como se suele rumorear en el medio o si su temperamento cambió a causa de sus problemas de salud. En ese momento, Tauro recordó que Gasalla sí tuvo una mujer muchos años que trabajó en la casa, pero que se fue luego de denunciar que no le habían hecho los aportes correspondientes.

Ángel de Brito contó detalles de la salud de Gasalla: "No puede valerse solo"

Tauro también llevó a la mesa de Intrusos el reciente episodio que el artista vivió en su casa con una desconocida: conoció a una mujer en un café, la invitó a su domicilio y luego tuvo que intervenir la policía para obligarla a abandonar el departamento. “¿Cómo puede ser que una persona esté así? ¿Cómo puede ser que no haya un grupo de contención, así como está la Casa del Teatro, donde atienden tan bien a la gente que sí vive ahí?”, se preguntó luego Iavícoli tras señalar la tristeza que le causa ver a una figura nacional del humor tan importante como Gasalla en ese estado.

De nuevo, Tauro interrumpió para hacer una aclaración: recordó que hace unos días, en la radio, Polino habló con detalles del tema, y que en realidad no cree que haya estado tan solo. “Sé que hubo unos meses que el hermano tuvo un problema de salud”, aseguró, y contó que la internación de ayer la ordenó un juez. “La familia le pidió al juez, y el juez ordenó”, contó Layus. “Se llama curatela, pero por ahora son los primeros pasos”, agregó.

“La familia pidió que Polino sea el encargado de la comunicación”, explicó Iavícoli sobre cómo planteó el círculo íntimo del cómico lo que se viene. Además, Tauro explicó que luego de realizarse los estudios solicitados, Gasalla va a ser trasladado a otra clínica “para estar contenido”.

Marcelo Polino preocupó con sus declaraciones sobre el estado de salud de Antonio Gasalla Instagram @marcelopolino

Durante la tarde del jueves, una ambulancia estacionada en la puerta de la casa de Gasalla llamó la atención y generó preocupación entre los transeúntes. Al creador de personajes como “La Abuela” o “Soledad Dolores Solari” lo trasladaron a un centro de salud, donde le realizaron diferentes estudios con el objetivo de conocer su estado general y su capacidad cognitiva, aseguró Layus en el ciclo que conduce Florencia de la V.

“La ambulancia tiene que ver con una orden que acaba de dar el juez, que un equipo médico se haga presente para que lo lleven a una clínica para realizarle todos los estudios correspondientes al pedido que hace la familia y los problemas cognitivos que él tiene, y que después tenga que estar bajo la tutela de sus familiares”, detalló el panelista.

