Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico y reveló que le prohibió la entrada a su casa: “Me robó”

Entre rumores de crisis matrimonial y tensiones que sobrepasaron los límites de la vida privada para convertirse en un tira y afloja público, en el 2016, Cinthia Fernández y Matías Defederico confirmaron su separación apenas un año después de casarse y con tres hijas en común. Sin embargo, los problemas estuvieron lejos de terminar una vez firmado el divorcio y, siete años más tarde, continúan envueltos en una constante guerra legal y mediática. Ahora, en un nuevo round, la bailarina apuntó contra su ex a través de las redes sociales al revelar por qué le prohibió la entrada a su casa.

Cinthia Fernández junto a Francesca, Charis y Bella, frutos de su relación con Matías Dederico (Crédito: Instagram/@cinthia_fernandez_)

La batalla entre los padres de Charis, Bella y Francesca parece no llegar a una tregua y, con el paso del tiempo, no hace más que empeorar. Desde que se divorciaron, la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) acusó a su expareja de haber sido violento no solo con ella sino con las niñas, inició acciones legales en un intento de que le pague la cuota alimentaria e incluso aseguró que, este año, sus hijas no quisieron pasar las fiestas ni irse de vacaciones con él.

Por su parte, el futbolista aseguró que Fernández no lo deja acercarse a las nenas y que todas las denuncias y acusaciones fueron una forma de mantenerlo incomunicado. “Realmente no puedo vivir en paz. No puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente mi vida es un calvario todos los días. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”, dijo tiempo atrás, luego de revelar que se separaron porque ella lo engañó con un bailarín de Stravaganza, el show musical dirigido por Flavio Mendoza.

Cinthia Fernández y Matías Defederico se casaron en el 2015 Gerardo Viercovich

Luego de enfrentarse una innumerable cantidad de veces por diversos motivos, en esta oportunidad Cinthia Fernández compartió con sus seguidores una particular historia sobre por qué Defederico tiene prohibida la entrada a su casa en Escobar, en donde vive con las tres menores de edad.

En las últimas semanas, la exintegrante de Momento D comenzó una serie de obras de remodelación en su hogar y, fiel a su costumbre de influencer, registró parte del progreso de la reconstrucción. En este contexto, un usuario le pidió que mostrara los planos de la casa así, quienes miraban del otro lado de la pantalla, podían entender mejor qué sucedía.

Cinthia Fernández reveló que Matías Defederico le robó un televisor

Tras revelar que no podía porque no tiene los planos de la propiedad, aprovechó para apuntar contra quien supo ser su marido. “No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo”, contó.

Y, entre risas, agregó: “Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una tv”. Defederico decidió no replicar y, en su propia cuenta de Instagram, compartió la tarde de cine y paseos que vivió junto a Charis, Bella y Francesca.

