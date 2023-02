Tini Stoessel llegó a México y sus fans le hicieron un reclamo que ella enseguida enfrentó: “Me bajó la presión”

escuchar

Tini Stoessel suele ser muy cálida y cercana con sus fans, ante el pedido de fotos o autógrafos en el espacio público o incluso en los recitales que brinda, donde siempre está atenta a las necesidades de sus admiradores.

Durante su gira musical en México, recibió un reclamo por parte de un grupo de fanáticos que la esperaron durante tres días en la puerta del hotel para saludarla, pero la cantante reveló que sufrió complicaciones en su estado de salud: “Me bajó mucho la presión”, aseguró.

“Estuvimos los tres días aquí, esperándote”, aseguró una de las jóvenes que acudió al hotel donde se alojó la intérprete de “Miénteme”, durante su gira en México. Con una expresión de sorpresa, la Triple T se acercó a sus admiradores desde la ventana de su auto y les explicó por qué no apareció para saludarlos. “¿De verdad? Perdón. Mirá, no pude bajar porque me bajó mucho la presión cuando llegué acá. Estuve recuperándome”, señaló la cantante argentina.

Tini Stoessel saludó a sus fans en México y contó que le bajó la presión

“Nos dijeron que estabas malita”, apuntó una de sus fanáticas, con un tono de preocupación. La famosa cantante agregó: “Después del show de Monterrey, quedé muy mareada. No sé, será por... no sé. Y, bueno, ya me siento súper bien”.

El video de las declaraciones de Tini Stoessel fue compartido por el usuario identificado como Arturo Daniel en Instagram. Después de tanta espera y ansias por conocerla, los asistentes pudieron cumplir su sueño. Así lo demostró la imagen que compartió el mismo joven en su perfil, junto a la intérprete de “El último beso”.

Tini se hizo una foto con su admirador Instagram: dannosaurio_

Un gesto conmovedor con sus fans

En septiembre pasado, y en el marco de su tour por Argentina, Tini Stoessel tuvo un conmovedor gesto con una fan durante un recital en Corrientes que emocionó a sus admiradores.

En la primera fila, se encontraba Guillermina, una joven en silla de ruedas, junto a su mamá. Mientras bailaban las canciones de la artista, la Triple T se acercó a la valla que dividía al público del escenario y decidió saltarla para acercarse a la pequeña.

La sonrisa de Guillermina evidenciaba la emoción por el hecho de tener a su cantante favorita justo delante. La intérprete de “Quiero más” se sacó una selfie con la pequeña y le dio un tierno beso en la frente. Instantes después, la artista intercambió algunas palabras con su madre, mientras el resto de seguidores gritaban su nombre. “¿Cómo se llama? Guillermina, ¡hola!”, expresó la argentina, y pidió a los asistentes al recital que vitorearan el nombre de la fanática.

Tini Stoessel paralizó su show para saludar a una pequeña fan

“¿Cómo hacemos? Necesito pasar por acá”, advirtió Tini, mientras la mamá de Guillermina le consultaba: “¿Querés que la alce?”. Pero la cantante no lo pensó dos veces y saltó la valla, ayudada por el equipo de seguridad que la acompañó en el recital. Luego del conmovedor gesto con su fan, la artista le agradeció a su mamá por asistir a su show y le sugirió un espacio más cercano y privado donde poder ubicarse, antes de retomar su actuación.

