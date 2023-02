La madre de Flor Moyano habló tras la denuncia de abuso sexual en El Hotel de los famosos: “Un dolor enorme”

escuchar

El pasado jueves se dio a conocer públicamente que la influencer Florencia Moyano recurrió a la justicia para denunciar a su excompañero de El hotel de los famosos (eltrece) Juan Manuel Martino por abusar sexualmente de ella dentro del reality. A partir de ese momento se fueron conociendo más detalles de lo que se habría vivido dentro del programa y en las últimas horas se hizo pública la palabra de la madre de la joven, quien se pronunció sobre la difícil situación familiar que atraviesan: “Un dolor enorme”.

Luego de que trascendiera la denuncia, desde la productora del programa emitieron un comunicado donde expresaron su solidaridad con Florencia y comentaron que se pusieron a disposición de la justicia. “En el momento en el que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones”, explicaron. Además, sumaron: “Desde el primer instante, no solo hemos atendido las necesidades de Florencia, sino que además actuamos en consecuencia. Reafirmamos que jamás hemos avalado, avalamos, ni avalaremos ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo en ninguna de nuestras producciones bajo ninguna circunstancia”.

Florencia Moyano denunció a Juan Manuel Martino por abusar sexualmente de ella en El hotel de los famosos(Captura video)

Por otra parte, en las últimas horas, se conoció una de las palabras más buscadas, emitidas desde el círculo más íntimo de la joven. En Mitre Live, el ciclo que se transmite a través de las redes sociales de la emisora radial, Juan Etchegoyen compartió la conversión que tuvo con Liliana Pratti, la madre de la participante, quien en unas pocas palabras se refirió al duro momento que le toca vivir a su hija y cómo transitan el momento en familia.

“Es un tema muy delicado. Me lloré todo cuando vi el informe, fue muy fuerte porque nos enteramos todo lo que vivió Flor ahí”, decía el mensaje que leyó el periodista. En esta misma línea, la mamá de Moyano agregó: “Un dolor enorme donde nos queda acompañar y respetar sus tiempos”. Asimismo, sostuvo: “No es fácil estar de este lado. Todavía estamos procesando todo, apoyando”.

La madre de Flor Moyano habló tras la denuncia de abuso sexual de su hija en El Hotel de los famosos

Marian Farjat habló de la denuncia de abuso sexual en el Hotel de los famosos: “Todo el mundo lo sabía”

Una de las primeras en pronunciarse luego de que la denuncia saliera a la luz fue Mariana Farjat, otra de las participantes de El Hotel de los famosos. Hizo un móvil con LAM (América) donde no se guardó nada y apuntó no solo contra Martino, sino también contra el resto de sus excompañeros del programa. “Yo ya sabía de esto hacía un tiempo. No me sorprendió porque vi cómo eran los tratos de él hacia ella”, sostuvo y agregó tajante: “Todo el mundo lo sabía”.

Mariana Fajart habló sobre la denuncia de abuso sexual en El hotel de los famosos

Asimismo, la influencer reveló que tanto ella como Florencia, con quien aseguró estar en contacto permanente, habrían sufrido repudiables situaciones de parte de sus compañeros dentro del certamen. “Todo el tiempo a mí a Flor nos decían como ‘ay, pero mirá cómo lo ponés’. Típico machista, ¿cómo tengo dos lolas hermosas, tengo que acostarme con él o soy la culpable de que el tipo se excite?”, expuso. “Hoy en día miran todos para otro lado. Pero ahí también te das cuenta de quién es quién”, cerró.

