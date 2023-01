escuchar

Con el fin de enfrentar las altas temperaturas del verano argentino y de disfrutar a pleno de la etapa de vacaciones escolares, Cinthia Fernández y sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico- decidieron pasar una tarde de pileta. Sin embargo, lo que comenzó con juegos y risas terminó con una secuencia digna de una película de terror. A través de sus redes sociales, la bailarina registró el minuto a minuto de la “inmunda” experiencia que vivió junto a las niñas.

El mal momento de Cinthia Fernández en la pileta de su casa: “Es inmundo”

El 2022 estuvo lleno de complicaciones para Cinthia Fernández. Los interminables conflictos tanto mediáticos como legales con su expareja, la internación de una de sus hijas en pleno viaje al Caribe y sus constantes cruces con diversas figuras de la televisión fueron solo algunos de los desafíos que debió atravesar. Y el 2023 no parece venir mejor.

Un par de días después de celebrar el inicio del nuevo año, la panelista de Momento D sufrió una inundación en su casa de Escobar y debió pasar varios días sin agua mientras buscaba un plomero que pudiese solucionar el origen del problema. Con la crisis ya superada, llegó un nuevo desafío: realizar una renovación casi completa de su hogar.

Cinthia Fernández y sus hijas (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

Según explicó en sus Historias de Instagram, en donde comparte los sucesos que vive en el día a día, el agua de la zona en donde está instalada tiene un alto nivel de “toxicidad” y el sarro que genera arruinó gran parte de sus cañerías, canillas y diversos implementos del baño como los inodoros y las bachas.

Luego de compartir los dos dramas hogareños con sus seguidores, en las últimas horas le tocó vivir uno nuevo que, de la misma manera, narró en su perfil. Todo comenzó como una divertida tarde de pileta, pero cuando ya estaba anocheciendo y sus hijas se preparaban para finalizar el chapuzón, Fernández escuchó un grito de alerta que le llamó la atención.

“¡Hay un pájaro en la pileta!”, exclamó una de las niñas, entre asustada e intrigada. Sin saber qué hacer, la ex Bailando por un sueño se acercó con la cámara del celular para capturar lo que pasaba y se encontró con que, en vez de un pato, lo que había quedado atrapado en el filtro era un murciélago.

En cuanto las cuatro se dieron cuenta de lo que estaba pasando, empezaron los gritos de terror y la madre le pidió a las niñas que abandonaran la pileta y se metieran en la casa. “Que cosa más inmunda”, disparó, mientras enfocaba al animal, que intentaba salir del agua.

Cinthia Fernández mostró al murciélago que quedó atrapada en la pileta instagram @cinthia_fernandez_

“Que cosa más horrible, yo a eso no lo rescato”, dijo en referencia a un pájaro que, días atrás, apareció herido en su jardín. Al verlo lastimado, lo agarró y buscó un veterinario que pudiera ayudarla. Antes de mostrar el episodio del murciélago, dio el parte de la cotorra y manifestó: “Hace dos horas que estoy de veterinaria en veterinaria. Me ocupé de todo así que ahora voy a ver cómo está el bebé, me dieron un par de indicaciones. Sigue paralítico, pero al menos logramos que coma”.

Terminados los dos conflictos, Cinthia no volvió a hablar de ninguno de los dos animales, hecho que indicaría que logró encontrar una solución a ambas crisis.

