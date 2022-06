Cinthia Fernández estalló en las redes y le respondió a Matías Defederico tras sus polémicas declaraciones

En medio de la nueva escalada de su conflicto con Matías Defederico, Cinthia Fernández se expresó a través de una serie de historias de Instagram y cargó contra su expareja. La panelista relató varios momentos que sufrió junto al exfutbolista y aclaró que su reclamo pasa por el lado de la paternidad y el cuidado de sus hijas, y no por lo que ocurrió mientras estaban juntos.

El conflicto mediático entre ambos no cesa y, en esta ocasión, sumó un nuevo capítulo. Lo último sobre el tema se había conocido en las últimas horas, cuando en una reciente entrevista Defederico se refirió su casamiento y afirmó que contrajo matrimonio para que la familia pudiera instalarse sin problemas en Turquía, donde tenía una oferta laboral.

En una larga lista de grabaciones que compartió en su cuenta, la protagonista le respondió a su ex rememorando malos momentos de la relación de pareja y de su vínculo con sus hijas que llevaron a este escenario. “Todos saben el hombre que fue. A parir fui sola, eso está en el registro del hospital”, comenzó diciendo Cinthia.

El descargo completo de Cinthia Fernández en Instagram

En esa misma línea, la panelista de Momento D (eltrece) mencionó los mensajes que él se enviaba con sus amigos y con una supuesta amante al momento en que iba a nacer una de sus hijas: “Ha dicho ‘a esta hdp se le ocurre parir ahora’”. Más allá de calificarlo como “el peor hombre del mundo”, afirmó que el problema no es con lo que ocurrió entre ambos como pareja, sino con sus hijas.

“Yo reclamo que cumpla con la cuota. Y no me vengan a decir que no hay plata”, manifestó sobre eso. Sumado a la cuestión del dinero, la panelista hizo hincapié en las actitudes del exfutbolista con sus hijas: “También lo que reclamo es que se ocupe como padre, porque no todo es plata”.

Cinthia Fernández junto a Francesca, Charis y Bella (Crédito: Instagram/@cinthia_fernandez_)

En la mencionada entrevista, el exdeportista también habló sobre el festejo del Día del Padre y las supuestas trabas de Cinthia para que él no pudiera ver a sus hijas. Ella lo desmintió de forma contundente y calificó esta queja como un “cuentito”. “No hay ningún impedimento para que él pueda ver a las nenas. Puede verlas hace dos meses, pero hace un circo mediático con eso, con que no las puede ver. Jamás se lo prohibí”, agregó.

En el resto de los videos, Cinthia Fernández deslizó un supuesto conflicto de Defederico con Francesca, la menor de las hijas y hermana de Charis y Bella, por el que el exfutbolista no se relaciona de la mejor manera con ella. “Si las amás, no harías tanto circo y te dejarías de joder. Vendrías a buscarlas y las ves y las disfrutás. No toda esa sanata de las cartas y demás, que bueno, hay que creérselo. Es muy típico de cínico y de gente que maneja los maltratos muy bien”, disparó dirigiéndose directamente a él.

Por último, criticó el estilo de vida que su expareja mantiene mientras no paga la cuota pactada para mantener a sus hijas y recordó la denuncia que ella impulsó: “Quiero que hagamos un análisis de cómo esquivó la acusación de violencia de género respecto hacia mí y hacia mi hija”.