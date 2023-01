Cinthia Fernández renovó su casa y sorteó un particular elemento del baño: “Hay gente que quizás necesita”

escuchar

Cinthia Fernández saltó a la fama gracias a sus múltiples apariciones televisivas y, a pesar de que nunca abandonó la pantalla chica y que llegó a incursionar en el ambiente teatral, en los últimos años logró consagrarse como una gran influencer. Actualmente, cuenta con más de 5.7 millones de seguidores de Instagram y es a través de este medio que mantiene una fluida relación con sus fans, ya sea mostrando su rutina del día a día o animándose a responder diversas preguntas. De la misma forma, suele hacer sorteos, pero en esta ocasión sorprendió al revelar el inusual implemento que decidió rifar entre los usuarios.

Cinthia Ferández remodeló su casa y sorteó una particular parte de su viejo baño

El 2023 no empezó de la mejor manera para la ex Bailando por un sueño,, ya que, a menos de una semana del inicio del año nuevo, mientras salía de uno de sus trabajos le avisaron que se le había inundado la casa. Desesperada, intentó contactar con varios plomeros para que solucionaran el problema, pero no tuvo suerte.

“Lo más loco es no encontrar un solo plomero. Uno vino y me dejó estos agujeros. Desapareció, se lo tragó la tierra. Lo llamás y el celular no es más de él. Tres plomeros. Parece que son millonarios o no sé. No se puede creer, un rubro... Igual que en la carpintería. Tremendo”, expresó, furiosa, en su momento. Luego de una ardua búsqueda, pudo encontrar una persona que frenara las filtraciones de agua y le puso un punto final a la problemática.

“Vino, me arregló el problema, no se me inunda más. Vuelvo a tener agua. Mañana no voy a tener olor a c... en el trabajo porque me voy a poder bañar”, celebró.

Sin embargo, cuatro días después reapareció en sus Historias de Instagram para compartir con sus seguidores un nuevo drama hogareño: tiene que remodelar todo el baño. Según contó, el agua de Escobar -ciudad en donde vive junto a sus tres hijas- tiene un alto nivel de “toxicidad” y el sarro le provocó múltiples daños a las canillas, los caños y “le destruyó toda la casa”.

Cinthia Fernández mostró parte de las obras que comenzó en su casa instagram @cinthia_fernandez_

Como parte de la remodelación, Fernández tendrá que cambiar cinco inodoros y tres bachas, pero en vez de tirarlos, optó por realizar un sorteo entre sus seguidores. “Hay gente que quizás los necesita”, argumentó. Con el fin de que, quien ganara, no se lleve ninguna sorpresa, mostró en detalle los implementos a sortear y explicó que las manchas que tienen no son suciedad, sino producto del sarro. Asimismo, dejó en claro que todo se encuentra en buen estado y que funcionan a la perfección.

En cuanto a cómo participar, consideró que la mejor manera era elegir ella misma a quiénes los necesitaban realmente. Para eso, pidió que le respondan a las stories y le cuenten el por qué querían las bachas y/o los inodoros. Una vez con todos los mensajes, anotará todos los usuarios para realizar el sorteo entre ese acotado grupo de personas.

Cinthia Fernández renovó su casa y sorteará las bachas e inodoros instagram @cinthia_fernandez_

Para terminar, aclaró un último detalle: quien gane deberá hacerse cargo del envío o de ir a buscarlo hasta su casa. “Tienen que venir hasta Escobar, yo no tengo manera de llevarlos”, expresó. Por el momento, el juego sigue en marcha, ya que finalizará cuando terminen las obras, las cuales recién comienzan.

LA NACION