Cinthia Fernández, parada por la policía: "Te frenan según el auto que tengas"

Cinthia Fernández reveló que este miércoles tuvo un percance con la policía y que casi no llega a su trabajo en Los Ángeles de la Mañana. La modelo contó todos los detalles del episodio y aclaró: "No hice nada ilegal".

"¿Qué te pasó con la policía, Cinthia? Casi no llegás al programa", indagó Ángel de Brito, quien añadió: "Mandó un mensaje que decía que estaba demorada por la policía".

"Estoy bien. No hice nada ilegal. Está todo en orden", explicó la modelo. Luego contó que la pararon en el peaje de Panamericana. "Siempre me paran. Había una fila de 15 autos y vi que no llegaba más. Me dijeron que podía ser por exceso de velocidad, pero yo no ando fuerte", relató.

"Es para recaudar, obviamente", observó la columnista, quien contó que es muy difícil esquivar los controles. "La policía está en la puerta del peaje y, dependiendo del auto que tengas, te frenan", agregó.

La columnista reveló que el vehículo pertenece a su expareja, Martín Baclini, y que fue complicado "solucionar" la situación. "Eso es culpa de Baclini. Encima mis papeles los tiene él y lo tuve que llamar. El tipo del seguro justo estaba en una reunión". Finalmente, contó: "Yo tengo todo en orden, no tuve exceso de velocidad ni nada. Les dije que si querían plata, me podían 'dar vuelta', porque estoy seca".

Ante la explicación, Ángel ironizó: "Están todos secos. Uno está seco y tiene un Mercedes...". A su vez, destacó que ese tipo de vehículos de alta gama tienen un alto costo de mantenimiento. "El service me lo hizo hace poco Martín", se excusó Cinthia