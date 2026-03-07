Chayanne jugó al golf en el país y se llevó una inesperada sorpresa

Chayanne se encuentra en Argentina, donde deslumbra al público local con su regreso a los escenarios en el marco de la gira Bailemos otra vez. Pero no todo es trabajo, por lo que, mientras disfruta de su estadía y de su tiempo libre, fue a jugar golf bajo el clima veraniego de Buenos Aires; y lo que parecía ser una jornada tranquila, terminó por convertirse en toda una aventura al toparse con una manada de carpinchos.

“Es increíble porque estoy jugando un golfito y me topo con estos animalitos que se llaman capibaras. Están ahí atrás; a ver cómo los ven ahí. Los vine a conocer en Argentina. Pero se jugó rico, se juega rico”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales, totalmente maravillado por el avistamiento en el medio de su juego.

Chayanne sorprendido con los carpinchos en Argentina (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Como era de esperarse, el posteo del cantante puertorriqueño se volvió viral en redes sociales, donde cientos de personas le dejaron sus mensajes de cariño y le recordaron que este roedor en Argentina es conocido con el nombre de “carpincho”. “Aprobados por Chayanne”; “¿Chayanne? Amante de los carpinchos como toda persona de bien"; “Habla bajito para no molestarlos” y “Ya quisiéramos ser capibaras”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.

La reacción en redes sociales al avistamiento de Chayanne en Argentina (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

¿Cuáles son las próximas fechas de Chayanne en Argentina?

Luego de cinco años sin venir a la Argentina y tras cuatro presentaciones totalmente agotadas, Chayanne estará nuevamente en el estadio Movistar Arena el próximo 7 de marzo; luego continuará su gira por Córdoba, donde brindará un show el 11 de marzo en el estadio Instituto. Después, para cerrar su paso por el país, volverá una vez más a Buenos Aires y se despedirá del público local el 13 de marzo en el estadio Vélez Sarsfield con todo sold out.