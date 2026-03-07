Guillermo Coppola recibió el alta tras un día de internación: qué le pasó

La salud de Guillermo Coppola generó preocupación en las últimas horas, luego de que trascendiera que esta mañana debió ser internado en la Fundación Favaloro. Después de una jornada cargada de hermetismo e incertidumbre, el empresario recibió el alta, habló con LA NACION y brindó detalles de lo ocurrido.

La noticia de la internación de Guillermo Coppola fue dada a conocer este viernes en el ciclo radial de Luis Majul

Todo comenzó este jueves cuando Luis Majul le dio el pie a su panelista, Fede Flowers, en el ciclo radial Majul 1079 (El Observador 107.9) para que contara una información de último momento. “Está internado Guillermo Coppola en este momento en la Fundación Favaloro. Esta información me llegó 9:54 de la mañana”, explicó el periodista.

En ese sentido, comentó que el cuadro habría sido hipertensión pulmonar. “Llama la atención, y no, porque él tuvo Covid en el 2021 y desde ese momento quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones y estuvo internado en su momento en terapia intensiva... Desde hoy está internado, está acompañado de su familia, por eso se ausentó hoy a la radio”, añadió.

Si bien durante la primera mitad del día el tema se trató con total hermetismo, por la tarde LA NACION se pudo comunicar con Coppola para confirmar lo sucedido. “Me interné por un estudio, para colocar un cateter por un tema pulmonar. Ya tengo diagnóstico y tratamiento, pero todo bien”, comentó el famoso representante futbolístico.

Más tarde, durante la emisión de América Noticias (América TV), Guillermo envió un audio de WhatsApp que llevó mayor tranquilidad: “Ya estamos en casa. Hemos hecho el cateterismo para determinar el grado de compromiso pulmonar y el diagnóstico médico de primera y a seguirle metiendo”.

Guillermo Coppola habló con América Noticias (Foto: Captura TV)

Y continuó: “Hay un tratamiento a seguir y lo vamos a seguir como corresponde”. Asimismo, expresó palabras de agradecimiento para los medios y se mostró entusiasmado por su pronta recuperación: “La verdad debo agradecer la muy buena onda que tienen todos y ustedes por supuesto para conmigo. Un beso inmenso. Muchísimas, muchísimas gracias. A seguirle metiendo... ¡Vamos!”.

A sus 77 años, Guillermo Coppola mantiene una rutina laboral intensa con participaciones diarias en La 100 y en El Observador. Esta nueva complicación en su salud se suma a los controles periódicos que debe realizarse desde 2021 debido a afecciones respiratorias previas que, afortunadamente, le permiten mantener sus actividades con normalidad.

Tras el alta en la Fundación Favaloro, el exrepresentante confirmó que continuará con los cuidados médicos desde su domicilio. Por tal motivo, se espera que, una vez estabilizado el cuadro de hipertensión, retome sus labores habituales en los próximos días.