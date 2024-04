Cinthia Fernández se hizo una ecografía, reveló el resultado y causó indignación entre sus seguidores

Escuchar

Cinthia Fernández volvió al ojo de la tormenta y esta vez no es por una disputa con su expareja y padre de sus hijas, Matías Defederico, sino por un suspicaz video que compartió en sus redes sociales y que sirvió para dividir a sus seguidores. Este martes, indicó que se hizo una ecografía como chequeo de rutina, pero el resultado no fue del todo bueno y por ello, desató la polémica. ¿Qué causó tanta indignación?

Desde que se alejó de la televisión, la expanelista continuó con su trabajo en las redes sociales, además del emprendimiento que inició con un grupo de amigos antes de finalizar el 2023. Una de sus maneras de mantener activo a su público en Instagram es mediante los videos con humor, algo que se le da bien y por lo que, en más de una ocasión, recibe muchos elogios. Sin embargo, no todo sale siempre tan favorable como ella se lo puede imaginar.

Ante sus más de seis millones de seguidores, Cinthia notificó desde las historias temporales: “Fui al médico y lamentablemente no tuve un buen diagnóstico”. Junto a su anuncio, agregó un link que inmediatamente trasladó a los usuarios hacia el reel que posteó.

Cinthia Fernández anunció en sus historias que no tuvo un buen diagnóstico (Fuente: Instagram/@cinthia_fernandez_)

Allí indicó: “Fui a hacerme una ecografía y el resultado fue grave”. Lo cierto es que de inmediato se posó frente a la pantalla de la cámara y enseñó el dibujo de una araña en su tela y se lo apoyó sobre la zona pélvica. “Un mal diagnóstico, no impide una sonrisa”, añadió a la vez que se rio.

Este mismo clip rápidamente se viralizó y cosechó más de 37 mil ‘Me Gusta’ y tres millones de reproducciones. En tanto, quienes no se mostraron del todo a buen gusto con la broma que hizo Fernández, fueron sus seguidores, que no tardaron para manifestar que ese truco “ya era viejo”, al igual que otros mencionaron que no son cosas con las que se puede hacer humor.

“¿Te parece gracioso? Impresentable, sabelo, el Karma, la vida se encarga las deudas a cobrar”; “No te creo nada”; “Le gusta jugar con el drama”; “Odio el humor negro y menos con la salud… Pavísima” y “Tuve un mal diagnóstico real, ¿te parece que estoy para reírme?”, fueron algunos mensajes en cuestión.

Sin embargo, otras personas también manifestaron su apoyo y destacaron que se trató de un “buen chiste”. Incluso, hay quienes explicaron de qué se trataba por si todavía no se había entendido: “Es humor y se refiere a ella a su condición de madre. Que ya tiene telaraña por falta de uso. Nunca habló mal de ninguna enfermedad. Yo tengo cáncer por tercera vez y no me afecta esto. Me río de su humor”; “¿Vas a tener un hijo con Spiderman? “; “Se ve que fuimos al mismo ginecólogo”; “Qué sensible está la gente”; “Me alegraste el día” y “Eso significa que sos madre antes que mujer. Te felicito, ya va a llegar el adecuado”.

Esta no es la primera vez que Cinthia genera división entre sus seguidores, si bien siempre alude a que aparecen “haters” -odiadores virtuales-, suele hacer caso omiso de la crítica, en particular cuando se muestra con sus hijas en las publicaciones, a quienes en reiteradas oportunidades las hace parte de sus propios videos divertidos.