Escuchar

Cinthia Fernández suele utilizar su perfil de Instagram, donde acumuló más de 6 millones de seguidores, para compartir los momentos más divertidos y tiernos con sus tres hijas. Las gemelas Charis y Bella, de 10 años, y Francesca, de 9, aparecieron en la mayoría de las publicaciones que la bailarina subió a la red social. En las últimas horas, mostró el cambio de look por el que pasaron las cuatro y recibió una oleada de críticas, ante las que envió un contundente mensaje.

Cinthia Fernández junto a sus tres hijas Instagram: cinthiafernandez

“Pasándola muy mal. ¿En qué momento sucedió esto?”, escribió la influencer en sus Stories de Instagram, donde mostró que se encontraba en un reconocido salón de belleza junto a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. Fernández advirtió que las pequeñas modificarían su apariencia: “Créanme, se van a sorprender con el cambio, del cual no tuve opción a opinar. Ya crecieron”.

Luego, mostró el resultado a través de un video, en el que las tres pequeñas aparecieron con un tinte y corte de pelo distintos. Así, las gemelas prefirieron una melena a la altura de los hombros en tonos rubios, mientras que la hermana menor optó por un color oscuro.

“Cambio de look para las cuatro”, destacó la influencer, quien también pasó por las manos del estilista y recortó su cabello además de teñirlo en un tono natural. En tanto, Fernández recibió críticas en los comentarios por acceder a la decisión de las pequeñas. “Lamento que las generaciones de ahora hagan crecer tan rápido a sus hijos. Es tan lindo disfrutar de la niñez. Teñirlas o permitirles teñirse es hacerlas crecer antes de tiempo”, señaló uno de los muchos comentarios que inundaron la publicación.

Cinthia Fernández mostró el cambio de look de sus hijas Instagram: cinthiafernandez

Así, la bailarina decidió responder a las opiniones de una parte de sus seguidores. “Mensaje para los haters: sí, se tiñeron y se cortaron el pelo, por decisión propia, autorizada por esta pésima madre que soy”, ironizó. Y prosiguió: “No toca ningún producto la raíz y, además de eso, utilizan otros productos distintos a los de los adultos. El que venga con el libro de maestro ciruela criticando, lo bloqueo. Acá abajo, solo se deja amor”.

La reflexión de Cinthia Fernández sobre la crianza de sus hijas

Cinthia Fernández enfrenta una batalla legal con su expareja, Matías Defederico, padre de sus tres hijas, mientras comparte el día a día con Charis, Bella y Francesca. A través de su perfil de Instagram, la influencer compartió una profunda reflexión sobre la maternidad y la crianza.

“Porque, a veces, valen estas fotos”, señaló Fernández, con una imagen en la que apareció en llanto. Y detalló: “Estoy pasando por un cansancio extremo por muchas situaciones que, a veces, decís: ‘No doy más’. Ser madre y padre, sin una sola ayuda en ningún sentido, tener que laburar y entretener a los niños en vacaciones; querer poder ir al médico, resignándome siempre en último lugar”.

La profunda reflexión de Cinthia Fernández sobre la crianza de sus hijas (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

A continuación, la bailarina dio detalles sobre su propia experiencia. “El no dormir porque de noche es el único tiempo libre que tenés para entregar los trabajos que faltan editar o para tomarme un café con chocolate, sin escuchar un ‘ma, mírame’. O para ordenar tu cuarto, que colapsa hace más de dos años porque no tenés tiempo de hacer limpieza de lo viejo. O intentar mirar una película y es obvio que te terminas durmiendo. En fin, me senté a llorar para descargar y volver a empezar con fuerzas mañana”, concluyó.