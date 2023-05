Cinthia Fernández sufrió otro choque con su auto y estalló: “Van con el celular y te llevan puesta”

escuchar

En las últimas horas, Cinthia Fernández sufrió un choque con su auto por culpa de otra conductora que miraba el celular mientras manejaba. La situación fue contada con mucha molestia por la panelista, quien relató que fue la tercera vez que llamó al seguro en el último mes por situaciones similares. El impacto se produjo a muy baja velocidad y contra su vehículo detenido, por lo que nadie resultó herido.

Durante las últimas semanas, la bailarina fue protagonista involuntaria de una serie de problemas que involucraron su vida privada. En primer lugar, fue noticia por el conflicto que tuvo con una casa vecina. A partir de una fiesta en la propiedad junto a la suya, le patearon la puerta de su domicilio y ella reaccionó con un gas pimienta, hecho que dio lugar a un escándalo mediático y a presentaciones judiciales.

Luego de varias apariciones mediáticas por ese motivo, en esta ocasión Cinthia mandó un audio en el que explicó el accidente de tránsito que sufrió y que la hizo pasar un mal momento. En el mensaje de voz, que fue reproducido por Juan Etchegoyen en Mitre Live, detalló cómo fue lo ocurrido y aseguró que no es la primera vez que le sucede.

Cinthia Fernández contó cómo fue el choque que sufrió con su auto

“Choqué, pero yo no. Es la tercera vez en el mes que me pasa lo mismo”, comenzó. A continuación, la panelista explicó que en este caso estaba detenida durante la hora pico en la avenida Lugones. Como suele ocurrir en los horarios más congestionados, el movimiento es lento y no hay muchos metros para avanzar de forma continúa: “Todos los autos parados, es evidente que te tienen que estar viendo”. “Personas que van con el celular te llevan puesta”, agregó.

En el hilo del relato, Cinthia explicó que todavía tiene el auto con arreglos pendientes de choques anteriores: “No sabía ni cómo llamar al seguro para explicarles que es la tercera vez que me pasa en el mes”. En este fragmento del audio, describió cómo fue el impacto. “Estoy parada y viene una pel... de atrás y te lleva puesta por estar mirando el celular. Cuando vos sentís el ruido, mirás por el espejo retrovisor y la ves que está con el celular. La gente está bol...”, manifestó con mucha bronca.

Con respecto a los dos antecedentes del último mes, expresó que eran “Uber indocumentados” y que por esa razón no tenían los papeles necesarios, situación por la que calificó a la Argentina como “tierra de nadie”. En esta ocasión, la conductora responsable del hecho no tuvo problema en admitir su error y facilitarle los datos del seguro.

Cinthia Fernández fue noticia por un conflicto por el uso de gas pimienta hace algunas semanas Captura

“Me dio todos los datos sin quejarse ni nada, pero es una cosa que no se puede creer. Tres veces en el mismo mes. No puedo abrir el baúl. Una locura, tengo las bol... llenas”, cerró la panelista de forma contundente. Hasta el momento, este fue el único testimonio de Cinthia sobre el hecho y no se conoció ninguna otra manifestación pública ni imagen sobre el accidente en cuestión.

LA NACION