El nuevo proyecto laboral de Julieta, Romina y Daniela de Gran Hermano lejos de la TV: “Va a ser una bomba”

Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig se embarcaron en un proyecto laboral. Las ex Gran Hermano (Telefe), que convivieron casi cinco meses en la casa más famosa del país, hicieron un anuncio que alegró a sus fans. ¿De qué se trata?

Es de público conocimiento que luego de la repercusión que generó la última emisión de Gran Hermano, los exparticipantes recibieron -en mayor o menor medida-, varias propuestas laborales, en especial, relacionadas con promoción de marcas en las redes sociales.

Eso justamente es lo que les propusieron a las tres mujeres, quienes aceptaron y ahora apelarán a un mercado saludable y deportivo, que está en pleno auge en el campo virtual.

Julieta, Romina y Daniela se embarcaron en un nuevo desafío juntas (Fuente: Instagram/@poggiojulieta)

Mediante su cuenta de Instagram, Poggio dio a conocer el emprendimiento que encabeza junto a Celis y Uhrig. Se trata de una serie de clases grabadas para las redes, en donde el grupo de ex GH compartirá el mismo espacio y enseñarán diferentes ejercicios físicos.

El proyecto tiene el nombre de Fit Girls (Chicas fit) y consistirá en un reto de 21 días de abdominales, en los que las tres intentarán convencer al público de entrenar con ellas.

“Se viene fit girls... Esto va a ser una bomba”, adelantó en sus Historias Poggio (Fuente: Instagram/@poggiojulieta)

“Se viene fit girls, esto va a ser una bomba”, escribió en sus historias de la red social Poggio, al tiempo que mostró un video del ejercicio de sus amigas. En otra imagen, detalló que todo se basa en “vender clases de gimnasia” a los usuarios.

Cabe destacar que la popularidad tras el reality fue tal para cada una que en el caso de Julieta, llegó a 2.400.000 seguidores en Instagram, Daniela 1.700.000 y la exdiputada 1.400.000.

Tras el anuncio, Romina -a través de su cuenta- publicó una foto donde se la ve hacer sentadillas. Con ello, comenzó a instalar su nueva impronta de chica fit. “Entrenar te ayuda a tener una vida saludable. Te dejo mi rutina para que cuando tengas 15 minutos desempolves la colchoneta que tenés en tu casa y arranques”, les dijo a sus seguidores.

Julieta Poggio formó parte del videoclip de Flor Vigna

Días atrás, Flor Vigna anunció en sus redes que Julieta Poggio iba a estar en su úlimo videoclip, el cual se estrenó el 11 de mayo. Con el título “Mal ahí”, espera cosechar la misma repercusión que con sus anteriores éxitos “Uy!” y “Una en un millón”.

Esta fue una gran oportunidad para la ex Gran Hermano, que se sumó a la de su participación en Fuerza Bruta y a su papel en la obra teatral dirigida por José María Muscari: Coqueluche.

“¿Cómo fue que le dijiste a Juli para hacer el video?”, le consultó una seguidora a Vigna y ella, para responder, mostró una captura del chat que mantuvo con la ex Gran Hermano.

Mal ahí - Flor Vigna junto a Juli Poggio

“¿Querés ser la protagonista del nuevo videoclip? Tenemos todo armado con bailarines, luces, a todo cu***… Lo iba a hacer yo, pero me gusta más con vos. Estás brillando tanto Juli y encima me hablaron tan lindo de vos como persona”, le planteó, a lo que la influencer, muy emocionada, replicó: “Ay Flor, estoy que me muero”.

El video, en apenas unos días, alcanzó más de 470.000 reproducciones y se posicionó en quinto lugar en el ranking de YouTube.

