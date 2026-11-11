Claudia Piñeiro opinó sobre la visita del papa León XIV y fue contundente: “Vino a decir algo muy interesante”

En medio de la visita del papa León XIV a la Argentina, que despertó una enorme expectativa y reunió a miles de fieles en distintas celebraciones, Claudia Piñeiro sorprendió al expresar su opinión sobre el Sumo Pontífice. La reconocida escritora destacó el mensaje que el líder de la Iglesia católica vino a transmitir y valoró especialmente sus palabras sobre la pobreza, la desigualdad y la importancia de construir una sociedad más solidaria.

Las declaraciones tuvieron lugar durante su participación en Otro día perdido (eltrece), el programa conducido por Mario Pergolini, donde conversó sobre diferentes temas de actualidad. En ese contexto, la autora reflexionó sobre el papel que desempeñan las figuras de relevancia internacional y explicó por qué, a pesar de no ser creyente, considera valiosa la presencia de León XIV en el país.

Qué dijo Claudia Piñeiro sobre el papa León XIV

Durante la entrevista, Piñeiro recordó que creció en un entorno familiar estrechamente vinculado con la religión católica, aunque con el paso de los años desarrolló una mirada diferente sobre la fe. “Yo fui al Colegio San José. Fui a Gabriel Mistral, Colegio San José de Ursaco. Mi familia era católica, mi bisabuela iba todos los días a misa, o sea, vengo de una familia católica, a pesar de que soy atea”, explicó.

Este miércoles finaliza la visita del papa León XIV (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Sin embargo, esa distancia personal con la religión no le impidió reconocer aspectos positivos del actual pontífice. “Me gusta más que sea este tipo de Papa y no otro tipo de Papa. Me parece que el mensaje que vino a traer es un mensaje que me interesa”, aseguró, al destacar el contenido de sus discursos durante su paso por la Argentina.

La escritora también puso sus palabras en perspectiva con el escenario político y social internacional. “En este conjunto de líderes, porque él es un líder también, mundial, en el conjunto de líderes desastrosos que tenemos mundiales, lo que vino a decir es muy interesante”, sostuvo.

La escritora dio su postura en el programa conducido por Mario Pergolini (Foto: Instagram @otrodiaperdido)

En ese sentido, destacó la importancia de que una figura con semejante alcance internacional utilice su posición para hablar sobre las necesidades de los sectores más vulnerables. “Y en este caso con este Papa y la verdad que estoy contenta que sea este señor el que vino a hablarle a tanta cantidad de gente, a tanta cantidad de jóvenes. Que venga a hablar de los pobres, de los discapacitados, de cómo el dinero no ser solamente para maximizar las ganancias de una empresa, sino también para que las personas vivamos mejor”, expresó.

De esta manera, la autora dejó en claro que su valoración de León XIV no está relacionada con una identificación religiosa, sino con el contenido de sus mensajes. En un contexto internacional atravesado por tensiones y discursos confrontativos, Piñeiro consideró importante que una figura de su influencia promueva la solidaridad, la inclusión y una mirada más humana sobre las problemáticas sociales.