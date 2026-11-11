Así fue la llegada del papa León XIV a la Basílica de Luján para encabezar la misa en su despedida de la Argentina

Entre banderas argentinas y vaticanas, saludos y expresiones de emoción, el papa León XIV llegó a la Basílica de Luján para celebrar la última misa de su visita a la Argentina. El Sumo Pontífice recorrió en papamóvil el camino hasta el templo, donde una multitud aguardaba su llegada para participar de la ceremonia de despedida.

Al descender del vehículo, lo recibió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien también le había dado la bienvenida el lunes en el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Según las estimaciones del Gobierno provincial, alrededor de dos millones de personas se congregaron en Luján para acompañar la celebración, que comenzó pocos minutos después de las 10.

Una multitud recibió a León XIV en su llegada a Luján para dar su última misa

El recorrido en papamóvil entre los fieles

La llegada a Luján estuvo marcada por el contacto del Pontífice con quienes se acercaron a verlo. Desde el papamóvil, León XIV saludó a los presentes mientras avanzaba hacia la Basílica, entre banderas celestes y blancas y otras con los colores papales.

Los fieles acompañaron su paso con muestras de entusiasmo, mientras el Santo Padre respondió a los saludos durante el recorrido. La multitud se extendía por las inmediaciones del templo, frente al cual se instaló el escenario para la celebración.

“¡Que viva León, que viva el Papa!”, coreaban los asistentes mientras aguardaban el comienzo de la misa. La ceremonia constituye la última actividad oficial del Pontífice en el país.

La vestimenta del Papa en Luján Andrew Medichini - AP

El recibimiento de Kicillof y el comienzo de la misa

Una vez que descendió del papamóvil, León XIV fue recibido por Kicillof. El encuentro volvió a reunir al gobernador y al Papa después del saludo que habían intercambiado durante la visita al Cottolengo Don Orione.

La administración bonaerense estimó que alrededor de dos millones de personas se encontraban en Luján para presenciar la última misa del viaje. La cifra corresponde al cálculo difundido por el Gobierno provincial sobre la convocatoria.

Pocos minutos después de las 10, de acuerdo con el horario previsto, el Santo Padre dio inicio a la celebración desde el escenario montado frente a la Basílica, ante los fieles que esperaban escuchar sus palabras.

La administración bonaerense estimó que alrededor de dos millones de personas se encontraban en Luján Victor R. Caivano - AP

De la cárcel de Devoto a la Basílica de Luján

Antes de llegar a Luján, el Papa visitó la cárcel de Devoto, donde escuchó los testimonios de dos detenidos y de un hombre que recuperó la libertad. Al concluir ese encuentro, emprendió el viaje hacia el santuario bonaerense.

Durante su paso por el penal, León XIV compartió un mensaje sobre la esperanza y la posibilidad de comenzar de nuevo. “Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza”, expresó después de escuchar las historias de los participantes.

La actividad en Devoto precedió así a la multitudinaria celebración en Luján, elegida como cierre de su agenda oficial en la Argentina.