Claudia Villafañe recordó a Maradona antes de la semifinal de Argentina e Inglaterra y erizó la piel de los hinchas

El miércoles 15 de julio, a partir de las 16 (hora argentina), el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será testigo de uno de los encuentros más épicos e importantes de la historia del fútbol. La Argentina se enfrentará a Inglaterra en la semifinal de una Copa del Mundo. Desde el momento en que este cruce se volvió una posibilidad, los hinchas se remontaron directamente y sin escalas a lo ocurrido el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca durante el Mundial de México, cuando la selección le ganó 2-1 al conjunto inglés y clasificó a la semifinal. Fue Diego Maradona el autor de aquellos dos inolvidables goles y hoy, 40 años después, y en la previa de un partido histórico, su exesposa Claudia Villafañe le rindió tributo y erizó la piel de los hinchas argentinos.

Cuando inició el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, Villafañe homenajeó a los campeones del 86 mostrando en televisión la camiseta que usó Diego en la histórica final ante Alemania aquel 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Ahora, casi en el final del torneo, decidió rememorar el partido de “la mano de Dios”, de una manera similar. Durante la emisión del lunes 13 de julio de La cocina rebelde (eltrece), se quitó su camisa negra y dejó entrever que debajo llevaba la camiseta azul con la que Maradona jugó el partido de cuartos de final frente a Inglaterra.

Claudia Villafañe vistió la camiseta que usó Maradona en el partido de cuartos de final de México 86 ante Inglaterra (Foto: Captura de video / eltrece)

“Quiero que la cámara vea que está manchada, es la original”, dijo Jimena Monteverde. “Y el escudo está cosido por las mismas chicas que limpiaban en la concentración y hacían la comida, porque la Argentina no tenía camiseta suplente”, recordó Villafañe. En este sentido, explicó que, como Inglaterra jugaba con la camiseta blanca, al conjunto de Carlos Salvador Bilardo le tocaba usar la alternativa, la cual, según dijo, no tenían.

“Fueron a buscarlas a Ciudad de México y lo que encontraron de la marca fue esta, que tiene dos colores diferentes y el número en plateado”, recordó. “Les sacaron a las otras camisetas el escudo de la AFA y las chicas los cosieron como pudieron. Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 0”, agregó emocionada.

Maradona marcó dos históricos goles en los cuartos de final frente a Inglaterra en el Mundial del 86 dani yako

Y si hay alguien que sigue las cábalas y elige creer, esos son los argentinos, pero no solo los hinchas, sino también los jugadores y el cuerpo técnico. Teniendo en cuenta los antecedentes de aquel partido disputado en el Estadio Azteca que terminó con una victoria de 2 a 1 y una semana después con la Copa del Mundo en manos de Diego Armando Maradona, en la previa de la semifinal la selección argentina le solicitó a la FIFA su autorización para jugar frente a Inglaterra con la camiseta alternativa, justamente, de color azul.

La selección argentina enfrentará a Inglaterra con la camiseta azul Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La entidad aceptó el pedido y este miércoles 15 de julio los jugadores vestirán el conjunto alternativo de camiseta azul y pantalón y medias negras. Emiliano “Dibu” Martínez, en tanto, llevará el uniforme verde y azul. Esta será la segunda vez que “La Scaloneta” vista a este equipo en la Copa del Mundo de 2026. La anterior fue en el último partido de fase de grupos frente a Jordania, que terminó con una victoria de 3 a 1 con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi.