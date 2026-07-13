La selección argentina utilizará la camiseta azul contra Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026

Cábalas son cábalas (o “costumbres”, como prefería decir Carlos Salvador Bilardo). Conociendo los antecedentes modernos, los integrantes de la selección argentina le pidieron autorización a la FIFA para poder enfrentarse con Inglaterra este miércoles, por las semifinales del Mundial, con la camiseta alternativa, la “azul”. Y la máxima entidad le concedió el deseo.

La FIFA oficializó la indumentaria que tendrán los jugadores argentinos ante Inglaterra, en las semifinales del Mundial 2026 FIFA

La selección argentina e Inglaterra protagonizarán la segunda semifinal del Mundial: será desde las 16 de nuestro país, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. La última vez que se enfrentaron fue hace más de dos décadas, el 12 de noviembre de 2005, en un amistoso disputado en Ginebra, Suiza. El equipo británico triunfó por 3 a 2, con dos goles de Michael Owen y uno de Wayne Rooney (Hernán Crespo y Walter Samuel convirtieron los tantos del equipo que en ese entonces era dirigido por José Pekerman). Ese día, la Argentina lució la camiseta azul y perdió, algo inusual. ¿Por qué?

El final del mejor gol de todos los tiempos en los Mundiales: Diego Maradona, con la camiseta "azul", ante Inglaterra, en México 86 REUTERS FILE PHOTO - X03763

En los Mundiales, particularmente, en dos de las tres veces que la Argentina se midió con Inglaterra vistiendo la camiseta alternativa (en lugar de la tradicional albiceleste), celebró. Ocurrió en los cuartos de final de México 1986. En el estadio Azteca de la Ciudad de México, la Argentina ganó 2-1 con el doblete más recordado de la historia de los Mundiales, el de Diego Maradona, con la Mano de Dios y el Gol del Siglo (Gary Lineker descontó para los británicos). El enfrentamiento tuvo una gran carga emotiva: fue cuatro años después de la guerra de Malvinas.

En el Mundial de Francia 1998, la Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse, esta vez por los octavos de final. Empataron 2-2 por las anotaciones de Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para la Argentina, y de Michael Owen y Alan Shearer para Inglaterra. Después del tiempo suplementario, todo se definió en los penales. Allí, el seleccionado dirigido por Daniel Passarella se impuso por 4 a 3. Esa vez también se utilizó la camiseta azul.

El festejo de Javier Zanetti, con la camiseta "azul" de la selección, tras anotarle un gol a Inglaterra en Francia 1998 Archivo

Por Mundiales hubo otros tres partidos entre argentinos e ingleses, siempre ganados por los europeos: 3-1 en la etapa de grupos de Chile 1962, en donde Argentina jugó con una camiseta alternativa azul. Además, Inglaterra se impuso por 1-0 en los cuartos de final del Mundial 1966, disputado en Inglaterra (el partido de la emblemática expulsión de Antonio Rattín, fallecido hace pocos días); y 1-0 en la etapa de grupos de Corea/Japón 2002. Salvo en el primer desafío, en Chile, en el que utilizó la camiseta alternativa, en los otros dos encuentros la selección nacional lució la casaca tradicional, celeste y blanca.

Julián Álvarez, con la camiseta alternativa de la selección, en el triunfo ante Jordania, por el Grupo J del Mundial, en Arlington, Texas Tony Gutierrez - AP

En esta Copa del Mundo, la selección capitaneada por Lionel Messi ya utilizó la camiseta azul. Fue únicamente ante Jordania, en Dallas, en el cierre del Grupo J: con goles de Messi, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, el equipo triunfó 3-1. Cábalas son cábalas... y se sabe que en el mundo del fútbol las supersticiones están a la orden del día.