Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno, imputados por estafa: la justicia ordenó una pericia psiquiátrica sobre ella

Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno, fueron formalmente imputados por estafa , tras una denuncia penal presentada en abril por Bárbara García, periodista y excompañera de Morgado. La fiscalía de Boulogne, encabezada por María Paula Hertrig, avanzó en las imputaciones de la pareja y ordenó una “pericia psiquiátrica urgente” para Moreno , una medida que, según las víctimas, “podría ser utilizada como estrategia para evitar su responsabilidad penal”.

En abril pasado, la periodista Bárbara García realizó una denuncia penal por estafa contra Claudio Morgado y su mujer Collage

Fue el abogado de García, Leonardo Martínez Herrero, quien confirmó el avance de la causa en un posteo en X : “La fiscalía (Unidad Funcional de Instrucción) descentralizada de Boulogne dispuso pericia psiquiátrica sobre Vanesa Moreno, al mismo tiempo que imputó a ella junto a Claudio Morgado en los términos del art. 60 y 162 del Código Procesal Penal”. La pericia solicitada tiene como objetivo determinar si Moreno “se encuentra en condiciones de estar en juicio , prestar declaración y si representa un peligro para sí misma o para terceros”. Sin embargo, el pedido de evaluación sobre el estado mental de Moreno generó inquietud entre las supuestas víctimas, quienes temen que se trate de una “defensa para alegar incapacidad”.

El caso tomó estado público en abril, en esa ocasión Morgado declaró: “Estoy internando a mi mujer en este preciso momento”, sugiriendo que la condición psicológica de Moreno podía haber sido un factor en los hechos denunciados. Sin embargo, Bárbara García niega que haya ocurrido. En diálogo con LA NACIÓN, la periodista afirmó: “Fue todo mentira. Él no internó a su mujer, solo intentó desviar las acusaciones asegurando que su esposa atravesaba una ‘psicosis grave’ y que estaba siendo tratada”.

Sobre la orden de pericia psiquiátrica ordenada judicialmente esta semana, la periodista manifestó: “No me cierra que [Fernando] Burlando defienda a alguien como Morgado. Él es un abogado de alto perfil que cobra fortunas, no se porqué lo defiende. Temo que trate de influir en el juicio para evitar la condena” . E incluso resaltó que junto con el resto de los damnificados por las presuntas ventas fraudulentas del matrimonio Morgado están “viendo si contratar un perito de parte”. Y remarcó: “Queremos una pericia imparcial. No vamos a permitir que esto termine sin justicia. Pero todo sale plata”.

En el marco de la causa penal en su contra, la Justicia determinó que se realice una pericia psiquiátrica con carácter urgente a Vanesa Moreno

Otro punto que sostienen García y otros denunciantes es que el propio Morgado intenta desligarse de las transacciones cuestionadas: “Él dice que no sabía nada de lo que estaba pasando, pero todos los depósitos iban a su cuenta. No para de mentir, incluso salieron mensajes desde su propio WhatsApp en que él mismo ofrecía productos que vendía ella”.

La denuncia original de García se formalizó en abril, luego de que transcurriera un tiempo prudencial entre las compras que había realizado y la falta de entrega de las mismas. De acuerdo al relato de la periodista, la modalidad de la presunta estafa, que involucra tanto a Morgado como a Moreno, consistía en ofrecer, aprovechando la confianza de las víctimas, productos tecnológicos y ropa de alta gama importada a precios muy económicos. “Ella prometía traer estos artículos del exterior a precios muy por debajo a los del mercado. Confié en ellos porque él era mi compañero de trabajo, incluso recomendé a familiares y amigos míos”, explicó la periodista, quien detalló cómo la pareja la contactaba prometiéndole la entrega de las compras y la devolución del dinero, algo que nunca ocurrió. “Fui la primera en hacer la denuncia y me tuvieron tres horas declarando. Luego de eso, la causa avanzó rápido y muchísimas más personas empezaron a hablar”, sumó.

A raíz de la denuncia pública de la periodista comenzaron a surgir otros casos similares. “Es impresionante la cantidad de gente que apareció, todos con historias parecidas. Hay grupos de Facebook ‘Los estafados de Morgado’; y ahora también creamos un grupo de WhatsApp que se convirtió en un espacio de apoyo y de lucha”, expresó García sobre la creciente comunidad de afectados.

Causa Morgado: La fiscalia (Unidad Funcional de Instrucción) descentralizada de Boulogne dispuso pericia psiquiátrica sobre Vanesa Moreno, al mismo tiempo que imputó a ella junto a Claudio Morgado en los términos del art. 60 y 162 del Código Procesal Penal de la P.B.A.. — Dr. Leonardo Martinez Herrero (@DrLeoMartinezH) October 10, 2024

García dejó clara su postura desde que radicó la denuncia ante la Justicia: “No quiero solo que devuelvan el dinero, quiero que paguen. Gente así no puede estar impune en su casa”, dijo rechazando cualquier intento de acuerdo económico por parte de la defensa. Por otro lado, también señaló que desconocía el “historial delictivo” del matrimonio Morgado: “Recién cuando yo misma caí en la trampa, y les presenté a más gente que también cayó, me enteré de que venían estafando a todo el mundo desde hace años. Solo cuando comenzó a salir todo en los medios me di cuenta de la magnitud. Hay denuncias contra Morgado y Moreno que se remontan a 2016, 2019 y 2022, es increíble que nadie los haya podido frenar″.

Fernando Burlando, asumió la defensa de Claudio Morgado y su mujer, y desde ese momento hizo varios intentos por llegar a acuerdo económico con las supuestas víctimas para que desestimaran la denuncia penal. Sin embargo, García y el resto de los damnificados rechazaron esa oferta. “Quiso arreglar con plata, pero le dije que esto ya tomó un curso legal. Esto es una cuestión de justicia, no se trata más de dinero”, explicó. “ El único desenlace aceptable es que la pareja enfrente un juicio. Si aceptaba el dinero, todo quedaba en nada y él seguiría estafando a más gente” , añadió la periodista.

Otra de las afectadas es Andrea Álvarez, expercusionista de Soda Stereo y vecina de la pareja, que en abril cuando la causa tomó estado público también salió a compartir su “incómoda experiencia con el matrimonio” en redes sociales. “Yo era amiga de Claudio, incluso compartíamos gimnasio. Su mujer me ofreció una MacBook Pro a un precio especial que, según ella, traía por una amiga que trabajaba en Apple. Aparte, me la dejaba a mitad de precio. Me decía ‘Clau te ama, por eso te hago precio’. Terminé comprando dos una para mí y otra para mi hermano, pero nunca recibimos nada, ellos me empezaron a evitar en el barrio, hasta dejaron de ir al gimnasio y ahí me di cuenta de que había caído en una estafa”, relató Álvarez a LA NACIÓN. Y agregó que prestó su propio testimonio en la causa contra Morgado y su mujer iniciada por García.

“ Esto va más allá de recuperar el dinero. Es una cuestión de justicia y de dar voz a todos los que han sufrido por estos engaños” , remarcó García, decidida a llevar el proceso hasta el final. La determinación de los afectados es clara: frenar el accionar de la pareja y establecer un precedente contra este tipo de fraude. “He gastado más de lo que perdí, pero sigo adelante porque esto va más allá de mi caso personal. Quiero que se haga justicia, no solo por mí, sino por todos los que han pasado por lo mismo”, concluyó García, resaltando el impacto del reclamo.

