Cobra Kai en Netflix: ya estrenaron los últimos capítulos de la temporada 6

Como sucede mes a mes, Netflix renueva su catálogo para brindarles a los usuarios nuevas experiencias y mantenerlos enganchados con su contenido. Sin dudas, febrero no es la excepción, y, en esta ocasión, la plataforma tiene preparadas varias novedades que prometen captar la atención del público. Entre los estrenos más esperados se encuentra la sexta y última temporada de Cobra Kai, la exitosa serie que supo traer de nuevo al universo de Karate Kid. Con esta entrega, la plataforma de streaming le pone punto final a una historia que logró conquistar tanto a los nostálgicos de la saga original como a una nueva generación de espectadores.

Cobra Kai es una serie estadounidense que combina comedia dramática y artes marciales, creada por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg. Originalmente, sus dos primeras temporadas fueron lanzadas en YouTube, pero con el tiempo Netflix adquirió los derechos y comenzó a distribuirla a partir de la tercera entrega. Además, la producción está a cargo de Sony Pictures Television, lo que le permitió mantener su calidad y expandir su audiencia.

La tercera parte de la temporada 6 llegó a Netflix este 13 de febrero con los últimos cinco episodios de la serie Netflix

Con Ralph Macchio y William Zabka en los roles principales, la serie logró mantenerse vigente desde su debut en 2018, consolidándose como un éxito en cada temporada. En su última entrega, la historia presenta una particularidad que la distingue de las anteriores: está compuesta por 15 episodios, que se eligieron distribuir en tres partes.

La primera tanda llegó el 18 de julio de 2024, seguida por la segunda el 15 de noviembre del mismo año, y ahora llegó el momento del estreno de la tercera y última parte, que marca el cierre definitivo de la serie.

Los detalles del estreno de la última temporada de Cobra Kai

La tercera y última parte de Cobra Kai llegó a la Argentina este jueves 13 de febrero de 2025, con un total de cinco episodios. Con este lanzamiento, la serie se despide definitivamente, poniendo fin a una historia que logró conquistar a varias generaciones y revitalizar el legado de Karate Kid.

La tercera y última parte de Cobra Kai promete sorprender con un gran final

Aunque este cierre representa el fin de una era, los seguidores del icónico universo de artes marciales no tendrán que despedirse por completo. Esto teniendo en cuenta que Sony ya está trabajando en Karate Kid: Leyendas, una nueva película que promete seguir explorando este mundo y ofrecer a los fanáticos una nueva oportunidad de reencontrarse con la esencia de esta icónica saga.

Qué se sabe de la última temporada de Cobra Kai

Por lo que se dio a conocer, la tercera y última parte de Cobra Kai retomará los eventos tras la trágica muerte de Kwon (Brandon H. Lee), quien cayó sobre un cuchillo introducido por John Kreese (Martin Kove) durante el torneo. Aunque esta tragedia puso en duda la continuidad del Sekai Taikai, el nuevo tráiler confirma que la competencia seguirá adelante y ahora se llevará a cabo en el Valle de San Fernando.

Con este cierre sorprendente, la serie pone fin a una historia que revitalizó el legado de Karate Kid, pero no sin antes presentar un nuevo conflicto entre sus protagonistas. Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) tendrán posturas opuestas sobre el torneo. Según el co creador de la serie, Hayden Schlossberg, “Daniel quiere olvidarlo y seguir adelante lo más rápido posible”, mientras que Johnny, por otro lado, no se siente satisfecho con el desenlace, ya que esperaba una nueva oportunidad para competir y superar a Kreese.