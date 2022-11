Coldplay: el sorpresivo look de Dakota Johnson en la previa al séptimo recital en la Argentina

escuchar

En el medio de los diez históricos shows de Coldplay en el país, Dakota Johnson, novia del líder de la banda Chris Martin, arribó a la Argentina para hacer turismo mientras él cumple con las fechas programadas en el estadio de River Plate, en el marco de la gira Music of the Spheres. Un pequeño detalle que llamó la atención de los fanáticos argentinos fue el look que eligió la actriz para pasear por las calles porteñas.

Al igual que en 2017, la actriz, reconocida por su actuación en 50 sombras de Grey, aprovechó la larga estadía de su novio en el país para conocer, caminar y disfrutar de las zonas turísticas de Capital Federal. El destino elegido fue San Telmo, donde se la vio comprando vinos orgánicos. Su llegada estuvo en duda hasta último momento por parte de los fanáticos, ya que trascendió que estuvo trabajando en un proyecto en México.

El look de Dakota Johnson para recorrer las calles de San Telmo Gentileza Paula Clabellino

Lejos de lo que uno esperaría de una estrella de la envergadura de Dakota Johnson, la actriz sorprendió con el look casual que eligió para hacer compras en San Telmo durante la tarde de este jueves. En la foto que tomó la dueña de La Bodega del Pintor, se ve a la hija de Melanie Griffith y Don Johnson vestida con un jogging, una remera negra y una campera azul. Ella, fiel a su buena predisposición, le regaló la mejor sonrisa a la vendedora y no intentó ocultarse de los fans.

Con la confirmación de su presencia, se espera que Dakotan sea una de los miles de espectadores que estarán presentes en la séptima presentación de Coldplay este viernes.

Cómo fue la visita de Dakota Johnson a la bodega de San Telmo

Según pudo saber LA NACION, Johnson estaba paseando por San Telmo este jueves cuando decidió parar en esta vinoteca para llevarse algunas provisiones.

Historia que compartió la vendedora de vinos junto a Dakota Johnson instagram.com/la_bodega_del_pintor

Acompañada por una mujer, pero sin guardaespaldas, la actriz -que tampoco estaba “camuflada” con gorrita o gafas- se mostró muy simpática en todo momento. “Llegó alrededor de las 19.30, tocó el timbre y dijo que buscaba vinos orgánicos argentinos”, reveló Clabellino, quien se ocupó de explicarle sobre las distintas variantes según cada región de nuestro país.

Tras resaltar que Dakota fue muy amable y atenta y que en todo momento se dirigió a ella en español -Johnson se crio con Antonio Banderas, pareja de su madre durante casi 20 años-, la dueña de la vinoteca contó que la actriz se llevó varios vinos y que confesó sentirse muy a gusto en el país.

Esta no es la primera vez que Johnson visita la Argentina. En 2017, y cuando aún no era oficial su romance con Martin, la intérprete estuvo presente en la serie de conciertos que la banda dio en el Estadio Único de La Plata. Desde el panel de control ubicado en medio del campo, disfrutó de las dos fechas y, en ambos casos, fue fotografiada por los fanáticos que inmediatamente viralizaron las imágenes encendiendo aún más las alarmas de un posible noviazgo.

LA NACION