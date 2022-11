Quién es Clara Cava, la cantante convocada de emergencia por Coldplay

escuchar

Zoe Gotusso empezó su carrera tímidamente cuando tenía apenas 17 años y subía covers a su canal de Youtube desde su hogar en Córdoba. Pero, de un día para el otro, sus videos empezaron a sumar reproducciones y el reconocimiento de las redes le abrió las puertas a la industria musical nacional. Ahora, con 25 años, fue la artista local elegida por Coldplay para abrir sus shows en Buenos Aires. Sin embargo, debido a un problema de salud, la ex Slavapantallas debió dar un paso al costado de cara a la sexta fecha y, en su lugar, estará otra artista emergente que pisa cada vez más fuerte en la escena: Clara Cava.

Clara Cava tomará el lugar de Zoe Gotusso en la apertura del show de Coldplay

Un par de horas antes de tener que subirse al escenario por sexta vez para cantar frente a la multitudinaria audiencia de River Plate, Zoe Gotusso tuvo que dar un mensaje que la entristeció tanto a ella como a sus fans. En sus Historias de Instagram, expresó: “Hola a todos, les quería contar que hoy amanecí con mucho dolor de garganta y esta tarde no voy a poder acompañar a Coldplay. Me apena mucho porque me hacía ilusión verlos”.

Y finalizó: “Ya me estoy recuperando y espero verlos el viernes ahí”. Desde la cuenta oficial de la banda británica replicaron el mensaje de la intérprete argentina y sumaron: “Esperamos que te mejores Zoe. Gracias Clara Cava por sumarte como nuestro acto de apertura para esta noche”. Con este simple mensaje, la veinteañera fue presentada a los más de 19 millones de seguidores de los creadores de “Yellow”.

Pero, ¿quién es Clara Cava?

Clara Cavallo nació el martes 13 de septiembre de 1994 y siempre supo que su mayor pasión era la música. Su carrera como compositora y cantante arrancó en el 2017 y sus primeros proyectos -“Notarlo Sin Decirlo”, “No es el Color” y su primer EP, Antibioticx - recién vieron la luz un año más tarde. Sin embargo, continuó con sus estudios en Comunicación Social y logró recibirse con la idea de mantener un trabajo mientras intentaba construirse como artista.

Clara Cava tiene dos álbumes de estudio y dos EPs instagram @cava.cla

Pero el 2020 y la inesperada pandemia la puso en jaque -como a otros tantos millones- y la obligó a tomar una decisión tan drástica como necesaria: soltar el salvavidas. Tras respirar hondo y decir “ya fue”, dejó de buscar trabajo en los medios y optó por enfocarse a fondo en su música. A partir de ese momento, todo cobró sentido.

Clara Cava tocó en el Quilmes Rock 2022 instagram @cava.cla

En el margen de dos años, lanzó un segundo EP (Lavandina) y sus dos primeros álbumes (Martes 13, en honor a su cumpleaños, y Azul Es Donde Siempre Estoy, su estreno más reciente). Pero la magia de sus beats electrónicos, mezclados con una influencia de Jazz y un toque de Smooth Pop no solo hizo efecto dentro de los estudios de grabación, sino que la llevó directo a algunos de los escenarios más grandes de la escena musical argentina.

Su gran debut fue -nada más y nada menos- que en el Quilmes Rock 2022 y le siguió el Rock en Baradero 2022. En ese mismo año, pisó firme en el line up del Lollapalloza y ahora se prepara para tocar frente a un estadio con localidades agotadas minutos antes de que tome la palabra el mismísimo Chris Martin. Con esto, y sin exagerar, Clara Cava está finalmente viviendo un sueño hecho realidad.

LA NACION