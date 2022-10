Las pulseras mágicas de Coldplay y el entusiasta empleado que tiene la tarea de recogerlas al final del show

escuchar

La llegada de Coldplay al país y sus diez conciertos programados en el estadio de River Plate revolucionaron la ciudad con las anécdotas que nacen a partir de este evento sin precedentes. Uno de ellos fue el video de un trabajador de la organización, encargado de recolectar las pulseras que se le da a cada uno de los espectadores; sin embargo, su manera sorprendió a más de uno y se viralizó en las redes sociales.

Noches fantásticas se vivieron en Núñez, luego de que la mítica banda británica comenzara con la seguidilla de conciertos que, según los videos difundidos, está plagado de luces, colorido, pantallas e incluso fuegos artificiales en el final.

Un empleado pide la devolución de las pulseras en Coldplay

Varias anécdotas ocurrieron hasta el momento: la asistencia de un abuelo al concierto, la aparición de Jin de BTS para cantar “The Astronaut”, Coldplay tocando “De música ligera” de Soda Stereo y las diferentes salidas de Chris Martin del hotel.

Este sábado se sumó un personaje más, el trabajador encargado de pedir que devuelvan las pulseras en el final del concierto, pero no es su función lo que llamó la atención de todos, sino su particular manera. El hombre, de pechera verde, se colocó en la salida principal del Monumental con un megáfono y cantó: La pulsera en el cajón, la pulsera en el cajón, la pulsera en cajón, al ritmo de “Clocks” de Coldplay.

Un empleado pide la devolución de las pulseras en Coldplay

El canto y su simpatía generó la adhesión de los espectadores que salían y comenzaron a aplaudirlo mientras cantaba. El pequeño fragmento se viralizó en TikTok y Twitter este sábado. “El único trabajador argentino que hace su trabajo feliz es el que pide las pulseras después del recital de Coldplay”, escribió un usuario de Twitter.

El divertido momento, también, se prestó al meme, ya que a los distintos usuarios se les pegó esta nueva versión de “Clocks” y se generó un efecto parecido al de Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz.

En otro de los videos el hombre canta: Pulsera en el cajón, porfa, pulsera en el cajón. Van en el cajón, van en el cajón, van en el cajón al ritmo de “Viva la vida”.

Así fue el estreno mundial de “The Astronaut” que incluyó un agradecimiento en español de Jin de BTS

La tercera presentación de Coldplay en el Estadio River Plate fue sin dudas una de las más esperadas por los fans. ¿El motivo? La presencia de una figura internacional que cosecha cientos de miles de fanáticos alrededor del mundo: Kim Seok-jin, mejor conocido como Jin, uno de los integrantes de la banda surcoreana BTS.

Finalmente, el día llegó y el joven tuvo dos importantes estrenos: por un lado, debutó en un escenario con público argentino delante y por el otro, interpretó por primera vez en vivo “The Astronaut”, la canción que hizo con el grupo británico. Los fanáticos enloquecieron al escucharlo y expresaron su emoción al verlo en escena a través de vides que se viralizaron en las redes.

Los fans pudieron verlo de tres maneras distintas: algunos en el Estadio Monumental, otros en la pantalla grande, puesto que el concierto se transmitió en algunas salas de cine, y también en las redes, a través de los cientos de videos que se compartieron.

Chris Martin habló de la colaboración con Jin de BTS (Video: TikTok @ksj1coming)

Todos en el Monumental enloquecieron cuando Chris Martin lo presentó con unas emotivas palabras donde recordó como conoció al grupo, la relación que tienen y cómo llegaron a hacer la colaboración juntos. “Hace unos seis meses, uno de sus miembros de BTS me llamó y me dijo ‘tengo que dejar la banda en diciembre por dos años y unirme al ejército de Corea’, porque esas son las reglas allí. Y me dijo que necesitaba una canción que se despidiera de todos por un tiempo, que les dijera que los quería”, manifestó antes de tocar la canción.

LA NACION