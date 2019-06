Comenzó un festival de cortos gay

Casi es verano, en el Festival de cortos LGBTQ

27 de junio de 2019

Desde ayer y hasta el domingo se celebrará la novena edición del Cineversatil, Festival Internacional de Cortometrajes LGBTIQ+ Buenos Aires. En esta edición se exhibirán 16 cortometrajes en competencia, que serán seleccionados por un prestigioso jurado que tendrá la tarea de seleccionar el Mejor Cortometraje Argentino y el Mejor Cortometraje Internacional 2019. La selección internacional está conformada por: La mariachi (México/2018), Carlito se va para siempre (Perú/2018), Inquilinos (España/2018), Porque me quieren (Colombia/2019), Caracoles (Argentina/2018), Halley&Marilyn (Brasil/2019), The Snail (Irán/2018), The Stroke (Reino Unido/2017), Photomaton (México/2018) y Un edén para lady Helena (Ecuador/2018). Mientras que en la selección nacional figuran los títulos: Amigos de esperma, Iguales, Muñeca rota, Casi es verano, Revés y La guardia virtual. También habrá interesantes charlas y talleres con realizadores internacionales. Las actividades son libres y gratuitas y por horarios y lugares de proyección hay que consultar en cineversatil.com.

En esta edición, el festival contará con la presencia de una invitada internacional: Marialy Soledad Rivas Martínez, reconocida por su paso por Cannes con el cortometraje Blokes (2010) y por Sundance con el largometraje Joven y alocada (2012). Es la tercera vez que el festival invita a un director chileno y en esta oportunidad lo hace gracias al apoyo del gobierno de esta nación. Marialy Rivas dictará un workshop intitulado Breves historias LGBTI chilenas que versará sobre las construcciones de lo político y contextos políticos a partir de los cortos chilenos Desde siempre (1996), Blokes (2010), Blancas palomas (2018) y Magic Dream (2018). El mismo será dictado en el Centro Cultural Recoleta el viernes 28 de junio. a las 16, con entrada libre y gratuita.

Muñeca rota

También, en esta celebración se retomará el tradicional reconocimiento Cineversatil y este año se une a nuestra galería la activista trans Noelia Belén Luna, cofundadora de MISER, promotora de los derechos humanos y miembro de la Asociación Civil Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa- MISER. Noelia ha destacado en algunos medios de comunicación de la Argentina por su rol de madre de dos hijos y una hija, a quiénes abrazó desde muy pequeños sin importar las miradas discriminatorias de aquellas personas que pensaban que una madre trans no era un buen ejemplo. Actualmente, es abuela y aún persiste su sueño de lograr un apoyo real-efectivo a las personas LGBTI y los grupos aborígenes que se encuentran en situación de pobreza o extrema porbreza. El primer reconocimiento, pues, en tierras argentinas para una argentina.

Las conducción de la inauguración y cierre del festival estarán a cargo del artista Rodrigo Peiretti junto al talento de la joven cantante ecuatoriana Mariangel Murillo.

Amigos de esperma