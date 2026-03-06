Qué ver en Netflix: el ranking de las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de marzo

Llegó el viernes y junto a este la planificación del fin de semana, días en los que millones de personas dedican parte de su tiempo al ocio y al entretenimiento. Entre las opciones más elegidas se encuentra la de disfrutar de una buena película en el cine o bien desde la comodidad de tu hogar; si tu idea es la segunda, prepará un lápiz y un papel para anotar porque Netflix ya tiene el top ten con las producciones más vistas de Argentina para este fin de semana del 7 y 8 de marzo.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Bridgerton, cuarta temporada (2026)

Romance/Drama. La cuarta temporada de Los Bridgerton, que ya está completa, se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... Hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre. Duración: ocho episodios. Ver Bridgerton, cuarta temporada.

Bridgerton 4, tráiler

2. En el barro, segunda temporada (2026)

Acción/Crimen. Las internas de La Quebrada deben sobrevivir a una nueva directora y a una nueva banda encabezada por una prisionera violenta. Por una traición, la Borges enfrenta un dilema. Duración: ocho episodios. Ver En el barro, segunda temporada.

En el barro 2, tráiler

3. Una amistad, un asesinato (2026)

True Crime. Un pueblo danés temió a un criminal en serie durante ocho años. Cuando lo atrapan, Amanda, Nichlas y Kiri descubren que el autor era su amigo íntimo, y que había cometido asaltos, secuestros y asesinatos mientras pasaba tiempo con ellos. Duración: tres episodios. Ver Una amistad, un asesinato.

Una amistad, una asesinato

4. Doc (2026)

Drama. Después de un intento de asesinato, Andrés Ferrara, jefe de medicina interna, pierde la memoria de los últimos doce años de su vida. Al enfrentarse a una vida que ya no reconoce como propia, debe reaprender muchas lecciones mientras intenta recuperar todo lo que alguna vez amó y que ahora parece irremediablemente perdido. Ferrara tendrá que volver a conocerse a sí mismo y reconstruir su vida, con la ayuda -y a veces algunas trabas- de su familia y sus colegas. Duración: diez episodios. Ver Doc.

El Doc, tráiler

5. El mentalista (2008-2015)

Drama. Patrick Jane es un hombre que trabaja como médium televisivo hasta que sufre un duro golpe cuando su mujer e hija son asesinadas. A partir de entonces, decide usar sus habilidades para ayudar a resolver casos de asesinato al trabajar como detective en el Departamento de Investigación de Crímenes de California. El agente Jane será capaz de ver aquello que los demás no pueden y sus poderes de observación y deducción le darán excelentes resultados. Duración: siete temporadas. Ver El mentalista.

El mentalista, traíler

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Acusada (2026)

Suspenso/Drama. La vida de una reconocida ginecóloga se desboca cuando una serie de acusaciones graves amenazan su carrera y su matrimonio. Duración: 1 h 47 min. Ver Acusada.

Acusada, tráiler

2. Jerarquía (2024)

Drama/Romance. El instituto Jooshin está en manos del 0,01% de los estudiantes más aventajados, pero la llegada de un tímido alumno abre una grieta en su inquebrantable mundo. Duración: 1 h 34 min. Ver Jerarquía.

Jerarquía, tráiler

3. Cortafuego (2026)

Suspenso/Drama. Tras la muerte de su marido, Mara viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de este, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi, el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo. Duración: 1 h 47 min. Ver Cortafuego.

Cortafuego, tráiler

4. Karate Kid (2010)

Infantil/Acción. Las habilidades de lucha de Dre Parker no son rivales para Cheng, el acosador de la escuela. Dre conoce al Sr. Han, un empleado de mantenimiento y maestro de artes marciales. El Sr. Han enseña kung-fu a Dre para que sea capaz de enfrentarse a Cheng. Duración: 2 h 20 min. Ver Karate Kid.

Karate Kid, tráiler

5. El mundo temblará (2025)

Basada en hechos reales/Drama. La impactante historia real de Michał Podchlebnik y Solomon Weiner, dos prisioneros que se convirtieron en los primeros en escapar del campo de exterminio de Chełmno en enero de 1942. De los más de 320.000 judíos enviados a Chełmno, solo sobrevivieron cuatro: dos de ellos fueron Weiner y Podchlebnik, que lo arriesgaron todo para sacar a la luz la verdad. Situado cerca de Łódź, Chełmno fue uno de los seis campos de exterminio creados exclusivamente para el asesinato en masa durante la Segunda Guerra Mundial. Duración: 1 h 49 min. Ver El mundo temblará.