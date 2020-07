Moria Casán chicaneó a Laurita Fernández: "Amor mío, agarrátela con otras"

Moria Casán cruzó a Laurita Fernández por su rol de conducción en el programa y la chicaneó frente a todos

28 de julio de 2020 • 15:23

El comienzo del Cantando 2020 por la pantalla de El Trece mostró de todo: emoción, ansiedad, alegría, talento, sorpresas e incluso el primer cruce en vivo. Apenas unos minutos habían pasado de la gran apertura cuando Moria Casán no se resistió al chicaneo y fiel a su estilo, disparó contra Laurita Fernández delante de todos.

"Señorita, a usted la voy a llamar co-conductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal, pero Laurita es un chiquitaje, usted está para más y Fernández lo llamo al presidente, así que tampoco", comenzó La One.

Laurita para entonces había borrado la sonrisa y casi perpleja escuchaba las palabras de la diva. "Los que hablan mal de vos son otros. La mujer del Tirri dijo que 'eras vomitiva'", expresó Moria sin filtro y con incomodidad la bailarina expresó: "No, bueno, pero le mandamos un beso enorme. Acá solo estamos para divertirnos y pasarla bien".

Laurita Fernández apaciguó el chicaneo de la diva con respeto pero con seguridad Crédito: Captura de pantalla

Simulando no escuchar nada, La One continuó: "La gente te dice cuidado con Moria, yo lo único que hice fue ponerte buenas notas, amor mío. Agarrátela con otras. Una señora que fue tu productora, no te reconoció. Esos te hicieron daño, no yo. Soy buena persona, mi amor, y sé mucho de show".

"¿No te gusta cocó?", con desdén preguntó. "No, me gusta Laurita", contestó con educación la conductora y sin dar el brazo a torcer pero poniendo fin al roce, Moria disparó: "Laurita no me sale". El episodio fue duramente criticado por quienes defienden a Férnandez por su nuevo rol en la pista más famosa del país.