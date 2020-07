Cantando 2020: Jey Mammon habló de su pasado como catequista de la China Suárez Crédito: Prensa LaFlia

Sentimientos encontrados desde el momento en que Jey Mammon entró a la pista del Cantando 2020. Por un lado, se generó una gran expectativa por su performance (al punto que Laurita Fernández le auguró el puntaje más alto de la noche), por el otro la ausencia de hinchada, real o virtual. "No vino nadie", se lamentó medio en broma, medio en serio.

Y aunque el resultado estuvo muy lejos de lo esperado, Jey brilló en la previa, algo que los anteriores participantes no tuvieron en cuenta. "Fui catequista", disparó ante la pregunta de Ángel de Brito. "Yo siempre cuento que fue una sobredosis de hostias, de la cual quiero transmitir el mensaje de que se puede salir", reflexionó divertido.

Luego de reconocer que sabe "todas las canciones de iglesia, porque yo tocaba el órgano en la misa", el artista reveló: "Le dí clases a la China Suárez, y no entendió nada. Tuve varios famosos. Hablando en serio, me encontré con mi vocación, y también conmigo. Y había muchas cosas que eran incompatibles, no solo mi identidad sexual. Yo estaba enojado con la iglesia, pero me di cuenta de que el equivocado era yo. Me tenía que ir, y me fui".

Jey y Carla del Huerto interpretaron Rescata mi corazón, de Manuel Wirtz, pero el resultado no conformó al jurado. Y la más picante fue Moria Casán: "No funcionan como duo. Me costó entenderla a Carla, de tantos agudos. Jey tiene una cosa más tranqui, pero vos no. No me traje los tapones de los oídos, porque si no me los revienta esta chica".

La sinceridad brutal no le gustó nada a Mammon, que le respondió: "Tengo admiración por ella. Además hay que aclarar que ensayamos con bailarines que ahora no están. Había una onda energética diferente, ahora cuando mirábamos no había nadie. Estamos en emergencia en todo sentido, ensayar por Zoom es un garrón". Con 22 puntos, no fue su mejor noche.