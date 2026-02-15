Cómo “Cumbres Borrascosas” se convirtió en la película más polémica del año

¿La película más controvertida del año? Normalmente, ese galardón se reserva para un thriller político provocador o una película de terror que rompe tabúes. Pero la película que actualmente genera más debate -por usar un término educado- es una adaptación de una novela del siglo XIX.

Desde que la británica Emerald Fennell declaró que presentaría su propia versión de Cumbres borrascosas de Emily Brontë, los comentaristas no han escatimado opiniones, en su mayoría negativas.

“Fennell ha canalizado sus instintos creativos en un inquietante ejercicio de destrucción sin sentido”, escribió Lara Brown en la revista británica The Spectator... 5 meses antes del estreno de la película.

Todo en la película ha sido duramente criticado, desde el reparto y el vestuario hasta los acentos de los actores y las comillas que encierran el título: es “Cumbres Borrascosas”, no Cumbres Borrascosas, para enfatizar que se trata de la interpretación de Fennell del libro, y no del libro en sí.

La hostilidad ha sido implacable. Pero ¿podrían las razones de esta hostilidad ir más allá del escepticismo ante un drama de época algo sospechoso?

La de 1939 fue la primera gran adaptación cinematográfica de un estudio de Hollywood Getty Images

El comienzo de la reacción

Las primeras objeciones se escucharon en julio de 2024, cuando se supo que alguien conocido por sus sátiras provocativas y llamativas estaba adaptando un venerado clásico victoriano.

Actriz de cine y televisión, Fennell escribió y dirigió dos éxitos, Promising Young Woman (“Hermosa venganza” en Hispanoamérica) y Saltburn, la primera de las cuales ganó el Óscar al mejor guion en 2021. Ambas películas, sin embargo, fueron criticadas.

James Howson y Kaya Scodelario encarnaron a Heathcliff y Cathy en la adaptación de Andrea Arnold (2011) que subrayó la violencia emocional y social de la historia Getty Images

A Fennell la acusaron de priorizar la estética sobre el contenido, aparentando abordar temas serios (agresión sexual, lucha de clases), para luego recurrir a colores llamativos, giros desenfadados y memes con bandas sonoras de éxitos pop.

La preocupación parecía ser que la adaptación de Fennell de Brontë fuera más de lo mismo. El volumen de objeciones aumentó en septiembre de 2024 cuando Margot Robbie y Jacob Elordi fueron confirmados como los personajes principales del libro, Cathy y Heathcliff.

En la sección de la novela de Brontë que describe su intenso romance, Cathy y Heathcliff son adolescentes, mientras que Robbie y Elordi tienen ahora 35 y 28 años, respectivamente.

Otro factor es que Robbie -quien encarnó a Barbie- luce su cabello rubio y liso, en lugar de los “rizos castaños” mencionados en la novela.

Más significativamente, en Cumbres Borrascosas se dice que Heathcliff se parece a un “gitano de piel oscura”, lo que lleva a algunos académicos a proponer que no es blanco: para algunos, es eso lo que explica su otredad y maltrato en la historia.

Teniendo esto en cuenta, ¿podría acusarse a Fennell de blanquear al personaje -y de perder la esencia- al tener a Elordi como protagonista?

La directora de reparto de la película, Kharmel Cochrane, no se inmutó ante la negatividad.

La directora Emerald Fennell suele provocar fuertes opiniones con sus películas Getty Images

“Hubo un comentario en Instagram que decía que deberían dispararle al director de casting“, recordó el pasado abril . “Pero no hace falta ser tan preciso. Es solo un libro. No está basado en la vida real. Es puro arte”.

Puede que así sea, y no es que Robbie y Elordi sean los primeros actores mayores y más blancos que los Cathy y Heathcliff que Brontë imaginó: Laurence Oliver y Merle Oberon tenían 32 y 28 años cuando se estrenó la versión de Cumbres Borrascosas de 1939.

Pero las quejas de ahora demuestran cuánto han cambiado los tiempos. El público es mucho más sensible al blanqueo y la falta de autenticidad que antes.

Margot Robbie y Jacob Elordi Getty Images

Además, en 2011, la película Cumbres Borrascosas de Andrea Arnold contó con un actor negro, James Howson, como Heathcliff, mientras que Kaya Scodelario, quien interpretó a Cathy, tenía 19 años cuando se estrenó.

Para algunos, el reparto de la nueva película parecía un retroceso: un retroceso a 1939, para ser precisos.

Luego vinieron las proyecciones de prueba de agosto pasado. Según informó World of Reel, los asistentes dieron la impresión de que la historia carecía de matices emocionales y estaba llena de desvíos lascivos para causar impacto.

Esas afirmaciones fueron respaldadas por el apasionado tráiler publicado en línea el mes siguiente.

En el tráiler, se ve a Robbie preparando pan de forma muy sugerente, con las mejillas sonrojadas y el corpiño agitado, mientras recuerda el torso desnudo de Elordi.

Luego hay tomas de un corsé ajustándose, de Elordi quitándose la camisa y de alguien metiendo el dedo en la boca de un pez.

Una respuesta típica a toda esta lujuria y lascivia fue un artículo en el sitio web neozelandés The Spinoff titulado “Todos odian el nuevo tráiler de ‘Cumbres Borrascosas’, y aquí está el porqué”.

“Fennell está tomando una obra de arte y reduciéndola a su forma más aburrida”, escribió Clare Mabey.

Hubo otros problemas además del erotismo manifiesto. El tráiler era agresivamente anacrónico, con Charli XCX en la banda sonora y Cathy luciendo un vestido de novia blanco que, según la revista Vogue, “parecía más propio de los 80 que de principios del siglo XIX”.

Y cuando se estrenó un clip de la película el mes pasado, los propios actores fueron ridiculizados por ser anacrónicos.

“Sin duda tenían excelentes dentistas en aquella época”, decía un comentario en YouTube.

“Me encanta Margot, pero parece que va a sacar un iPhone en cualquier momento”, decía otro.

Las razones del rencor

Pero estas objeciones plantean grandes preguntas, la primera de las cuales es: ¿Y qué? ¿Por qué no debería Fennell crear su propia versión atrevida y sexualizada de Cumbres Borrascosas?

Si Clueless (en Hispanoamérica como “Ni idea” o “Despistados”) puede ambientar una trama de Jane Austen en la California de los 90, y “Romeo y Julieta” de Baz Luhrmann puede hacer lo mismo con Shakespeare, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el diseño de vestuario?

Hay dos respuestas obvias, una de ellas sugerida por el hecho de que, en el tráiler, Cathy (Robbie) sonaba más elegante que cualquier personaje de la pantalla desde, bueno, los personajes de Saltburn.

Esa película de Fennell transcurría en una casa señorial, y uno de sus mejores aspectos era que la guionista y directora parecía conocer a fondo a sus personajes de clase alta.

No hay ningún misterio en cómo lo logró: como hija del célebre diseñador de joyas Theo Fennell, creció en círculos de alta sociedad.

Como apuntó Patrick Sproull en la revista Dazed: “No muchas jóvenes de 18 años tienen su fiesta de cumpleaños fotografiada por Tatler y con la asistencia de una Delevingne, varios herederos de Guinness, varios miembros de la nobleza y la hija de Sting”.

En resumen, Fennell retrató lo que conocía. De hecho, su origen es tan privilegiado que cuando actuó en The Crown como Camilla Parker-Bowles, ahora más conocida como la reina Camila, no tuvo que sonar más aristócrata que en la vida cotidiana.

Esto no le ha granjeado el cariño de todos.

A pesar de la popularidad de Saltburn, algunas críticas argumentaron que era demasiado indulgente con sus personajes elegantes porque Fennell también lo era.

“Es una sátira que nunca muestra las garras, que nunca mueve un dedo para criticar a esa gente”, dijo Sproull.

Otros se han quejado de que las conexiones de Fennell le dieron una ventaja injusta en su carrera como directora. Esto significó que muchos comentaristas estaban predispuestos a detestar “Cumbres Borrascosas” desde el principio.

La antipatía tenía tanto que ver con sus sentimientos hacia Fennell como hacia la película.

Pero la razón principal detrás de todo este rencor es esta: quienes aman la novela de Brontë realmente la aman. No solo les gusta, sino que están obsesionados con ella.

Como escribió Hephzibah Anderson en un artículo de la BBC: “La mayoría de nosotros leemos Cumbres Borrascosas en nuestra adolescencia. En otras palabras, cuando somos tremendamente impresionables”.

Muchos de los fanáticos del libro continúan viéndolo como parte de su identidad y, de hecho, como parte de sus vidas amorosas.

“Sigo convencida de que el precedente para perseguir historias de amor tóxicas fue uno que me sentó de adolescente, Heathcliff”, confesó la periodista Olivia Petter en la revista British Vogue. Y no está sola.

Considerando lo devotos que son los aficionados a la novela, era inevitable que cualquier película que se apartara del texto fuera tomada por algunos como un ataque personal.

Lo irónico es que Fennell afirma adorar el libro tanto como cualquiera.

En el Festival de Escritura de Mujeres Brontë del pasado septiembre, declaró que la novela la había “obsesionado” y “enloquecido” desde que la leyó a los 14 años.

“Sé que si alguien más hiciera (la película), me pondría furiosa”.

Probablemente no le preocupa demasiado, entonces, que otros estén furiosos con ella. De hecho, puede que esté muy complacida.

Cada vez que surge nueva información sobre la película, se escriben miles de palabras apasionadas al respecto, y aunque no todas son halagadoras, sin duda han ayudado a crear conciencia y generar expectación.

¿Será que “Cumbres Borrascosas” es realmente tan exagerada como sugieren los tráilers? ¿Podría ser tan mala que es buena? ¿O incluso podría ser... buena?

Sin duda, las reacciones en redes sociales tras una proyección anticipada han sido contundentes , e incluso un guionista cinematográfico la declaró un “nuevo clásico de primera”.

“Personalmente, estoy deseando ver ‘Cumbres Borrascosas’ de Fennell”, escribió Olivia Petter en Vogue.

“Admito que, como fiel seguidora del libro, al principio era escéptica. Pero ahora, la precisión ya no me importa”.

El viejo dicho de que no existe tal cosa como mala publicidad nunca ha sido más cierto.