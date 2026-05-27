Trascendió el desesperado llamado que realizó Martin Short antes de que se descubriera la muerte de su hija Katherine

La inesperada y prematura muerte de Katherine Hartley Short volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse nuevos detalles sobre las horas previas a la tragedia, entre ellos el desesperado pedido de ayuda que realizó su padre, el reconocido actor Martin Short, al notar que hacía más de un día que no lograba comunicarse con ella.

Según trascendió a partir del informe de la autopsia elaborado por el médico forense del condado de Los Ángeles, el actor, preocupado y angustiado, llamó a una amiga cercana para pedirle que se acercara a la casa de su hija y comprobara que estuviera bien. Al llegar, la mujer encontró una nota pegada en la puerta cerrada del dormitorio y alertó inmediatamente al 911. Cuando la policía ingresó a la habitación, descubrió el cuerpo de Katherine sobre la cama junto a una pistola Glock 19 de 9 milímetros.

Martin Short junto a su hija, Katherine (Foto: Sipa US/Alamy)

La hija mayor del protagonista de ¡Marcianos al ataque! murió el 23 de febrero a los 42 años. En aquel momento, un portavoz de la familia confirmó la noticia mediante un comunicado cargado de dolor. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short”. La familia está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, expresaba el texto.

Con el paso de las semanas comenzaron a conocerse más detalles sobre la situación emocional y clínica que atravesaba Katherine desde hacía años. El informe forense, citado por medios estadounidenses, sostiene que la mujer tenía antecedentes de depresión y otros problemas de salud mental. Además, señala que en 2017 había protagonizado un intento de suicidio mediante una sobredosis de pastillas.

“Ha sido una pesadilla”

A poco más de dos meses de la tragedia, Martin Short decidió hablar públicamente sobre la muerte de su hija durante una entrevista concedida al programa CBS Sunday Morning. Allí describió el profundo impacto que la pérdida provocó en toda la familia. “Ha sido una pesadilla”, reconoció el actor de 76 años.

En esa misma conversación, el comediante reflexionó sobre la salud mental desde una perspectiva íntima y profundamente humana, comparando la enfermedad psiquiátrica con el cáncer que años atrás terminó con la vida de su esposa, la actriz Nancy Dolman. “Entendemos que la salud mental y el cáncer son enfermedades. Y a veces esas enfermedades son terminales”, expresó.

Martin Short y su esposa, Nancy Dolman, en 1992 Kypros - Hulton Archive

Luego habló directamente sobre la larga lucha que atravesó Katherine. “Mi hija luchó durante mucho tiempo con graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras cuestiones, e hizo lo mejor que pudo hasta que ya no pudo más”, sostuvo con enorme honestidad.

Dolman, esposa del actor durante más de tres décadas, murió en 2010 a causa de un cáncer de ovario. Tenía 58 años. En entrevistas anteriores, Short había contado que aquella experiencia transformó profundamente su manera de ver la vida. “Nuestro matrimonio fue un triunfo, así que fue muy duro verla irse”, recordó tiempo atrás. También explicó que atravesar una tragedia semejante lo obligó a enfrentarse a muchos de sus miedos. “Cuando experimentás algo así, las dudas empiezan a desaparecer. Ese es el lado positivo del costado oscuro de la vida”, reflexionó.

Katherine era la mayor de los tres hijos adoptivos de Short y Dolman. A diferencia de su padre, una figura histórica de la comedia y el cine norteamericano, eligió mantenerse lejos de la exposición mediática y desarrollar una carrera vinculada a la salud mental y el trabajo social.

Se graduó en la Universidad de Nueva York con una licenciatura en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad. Más adelante obtuvo una maestría en Trabajo Social en la Universidad del Sur de California y trabajó como asistente social en la clínica Amae Health, donde acompañaba a personas con trastornos psiquiátricos y problemas emocionales.

Una imagen del documental Marty, Life is Short que muestra al actor y su esposa en los primeros años de relación

Además, colaboraba activamente con Bring Change 2 Mind, una entidad dedicada a combatir el estigma alrededor de las enfermedades mentales y promover espacios de contención para jóvenes.

Aunque siempre mantuvo un perfil bajo, Katherine acompañó ocasionalmente a su padre en algunos eventos públicos, entre ellos la fiesta posterior al estreno de Los productores, en 2005, y la tradicional gala de los Oscar organizada por Vanity Fair en 2011.

Al momento de la muerte de su hija, Short se encontraba de gira junto a su histórico amigo y colega Steve Martin. Mientras atraviesa este durísimo presente familiar, el actor también forma parte de uno de los estrenos recientes de Netflix: el documental Marty, Life Is Short, dirigido por Lawrence Kasdan, que repasa su carrera mediante imágenes íntimas y material de archivo inédito.