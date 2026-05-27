LA NACION

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

La premiación reconoce el trabajo de los artistas locales; quiénes fueron galardonados y en qué categoría

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Se entregaron los Premios Gardel 2026 y estos fueron los ganadores
Se entregaron los Premios Gardel 2026 y estos fueron los ganadoresAgustín Dusserre & Ignacio Arnedo - Prensa

La entrega de los Premios Gardel 2026 reunió a las figuras más destacadas de la música argentina en la noche del martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo. Allí se reconoció el trabajo de los artistas locales y quienes no siguieron la ceremonia en vivo, pueden consultar uno por uno, todos los ganadores de la estatuilla.

Milo J fue el gran ganador de la noche
Milo J fue el gran ganador de la nocheAgustín Dusserre & Ignacio Arne

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Reconocimiento a la trayectoria

  • Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

Álbum del Año (Gardel de oro)

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista Pop

  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Canción del Año

  • “Niño” – Milo J

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum Urbano

  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Álbum de Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf
Turf fue reconocido por Mejor Álbum de Pop Rock
Turf fue reconocido por Mejor Álbum de Pop Rock Agustín Dusserre & Ignacio Arnedo - Prensa

Mejor Canción de Folklore

  • “Niño” – Milo J

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante, Carca

Productor del año

  • Evlay

Mejor Videoclip Corto

  • “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

Mejor Canción Pop Rock

  • “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Tango

  • “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

Mejor Canción en Vivo

  • “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

  • El Desvelo, La Delio Valdez
La Delio Valdez se llevó el premio a Mejor Álbum Grupo Tropical
La Delio Valdez se llevó el premio a Mejor Álbum Grupo TropicalGerardo Viercovich

Mejor Canción de Rock

  • “In the City”, Charly García & Sting

Mejor Álbum de Reggae/Ska

  • La Respuesta, Leonchalon

Mejor Canción de Pop

  • “Mejor que vos” – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

  • “Gil” – Milo J, Trueno

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

  • EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Videoclip Largo

  • Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos - Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Marilina Bertoldi obtuvo el Premio Gardel por Mejor Álbum Artista de Rock
Marilina Bertoldi obtuvo el Premio Gardel por Mejor Álbum Artista de RockAgustín Dusserre & Ignacio Arnedo - Prensa

Mejor Colaboración

  • “Mejor que vos” – Lali & Miranda!

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

  • EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum en Vivo

  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Canción de Autor

  • “Luciérnagas” – Milo J, Silvio Rodríguez

Mejor Nuevo Artista

  • Blair

Grabación del Año

  • “Niño” – Milo J

Mejor Álbum de Música Global

  • Latinaje – Cazzu

Mejor Colaboración Urbana

  • Gil Milo J, Trueno

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

  • Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Urbana

  • “Olimpo” – Milo J

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Conceptual__IP__

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Canción Tropical / Cumbia

  • “Si No Es Muy Tarde” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Carlos Perciavalle: el recuerdo de China Zorrilla, el triste final de Gasalla y el matrimonio que duró cuatro meses
    1

    Carlos Perciavalle: el recuerdo de China Zorrilla, el triste final de Antonio Gasalla y el matrimonio que duró cuatro meses

  2. De la salida romántica de Taylor Swift al paseo en bicicleta de Timothée Chalamet y el sensual look de Bianca Censori
    2

    En fotos: de la salida romántica de Taylor Swift al paseo en bicicleta de Timothée Chalamet y el sensual look de Bianca Censori

  3. Miles Davis y Coltrane: el boxeo, la iglesia de St. John y otras curiosidades de dos figuras centenarias del jazz
    3

    Miles Davis y John Coltrane: santificación, boxeo y otras curiosidades de dos figuras centenarias del jazz

  4. Leo Messi y Anto Roccuzzo deslumbraron con un look combinado en Miami
    4

    Leo Messi y Antonela Roccuzzo deslumbraron con un look combinado en Miami