Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores
La premiación reconoce el trabajo de los artistas locales; quiénes fueron galardonados y en qué categoría
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La entrega de los Premios Gardel 2026 reunió a las figuras más destacadas de la música argentina en la noche del martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo. Allí se reconoció el trabajo de los artistas locales y quienes no siguieron la ceremonia en vivo, pueden consultar uno por uno, todos los ganadores de la estatuilla.
Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores
Reconocimiento a la trayectoria
- Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)
Álbum del Año (Gardel de oro)
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista Pop
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
Canción del Año
- “Niño” – Milo J
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Mejor Álbum Urbano
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
Mejor Álbum de Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
Mejor Canción de Folklore
- “Niño” – Milo J
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
- Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
Mejor Álbum Rock Alternativo
- Exultante, Carca
Productor del año
- Evlay
Mejor Videoclip Corto
- “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
Mejor Canción Pop Rock
- “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Tango
- “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
Mejor Álbum Infantil
- Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Música Electrónica
- Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
Mejor Canción en Vivo
- “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
- El Desvelo, La Delio Valdez
Mejor Canción de Rock
- “In the City”, Charly García & Sting
Mejor Álbum de Reggae/Ska
- La Respuesta, Leonchalon
Mejor Canción de Pop
- “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
- “Gil” – Milo J, Trueno
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
- EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Mejor Videoclip Largo
- Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
Mejor Álbum Grupo de Rock
- Divididos - Divididos
Mejor Álbum Grupo Pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Colaboración
- “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
- EUB Deluxe – Trueno
Mejor Álbum de Cuarteto
- Que sed – Luck Ra
Mejor Álbum en Vivo
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Canción de Autor
- “Luciérnagas” – Milo J, Silvio Rodríguez
Mejor Nuevo Artista
- Blair
Grabación del Año
- “Niño” – Milo J
Mejor Álbum de Música Global
- Latinaje – Cazzu
Mejor Colaboración Urbana
- Gil Milo J, Trueno
Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)
- Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Canción Urbana
- “Olimpo” – Milo J
Mejor Álbum Pop Alternativo
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Conceptual__IP__
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Canción Tropical / Cumbia
- “Si No Es Muy Tarde” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
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