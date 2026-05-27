La entrega de los Premios Gardel 2026 reunió a las figuras más destacadas de la música argentina en la noche del martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo. Allí se reconoció el trabajo de los artistas locales y quienes no siguieron la ceremonia en vivo, pueden consultar uno por uno, todos los ganadores de la estatuilla.

Milo J fue el gran ganador de la noche Agustín Dusserre & Ignacio Arne

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Reconocimiento a la trayectoria

Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

Álbum del Año (Gardel de oro)

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Canción del Año

“Niño” – Milo J

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

Turf fue reconocido por Mejor Álbum de Pop Rock Agustín Dusserre & Ignacio Arnedo - Prensa

Mejor Canción de Folklore

“Niño” – Milo J

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante, Carca

Productor del año

Evlay

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo, La Delio Valdez

La Delio Valdez se llevó el premio a Mejor Álbum Grupo Tropical Gerardo Viercovich

Mejor Canción de Rock

“In the City”, Charly García & Sting

Mejor Álbum de Reggae/Ska

La Respuesta, Leonchalon

Mejor Canción de Pop

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

“Gil” – Milo J, Trueno

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Videoclip Largo

Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos - Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Marilina Bertoldi obtuvo el Premio Gardel por Mejor Álbum Artista de Rock Agustín Dusserre & Ignacio Arnedo - Prensa

Mejor Colaboración

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum en Vivo

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Canción de Autor

“Luciérnagas” – Milo J, Silvio Rodríguez

Mejor Nuevo Artista

Blair

Grabación del Año

“Niño” – Milo J

Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

Mejor Colaboración Urbana

Gil Milo J, Trueno

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Urbana

“Olimpo” – Milo J

Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Conceptual__IP__

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Canción Tropical / Cumbia