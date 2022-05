Cómo era el final de Rocky propuesto por Sylvester Stallone que los productores rechazaron

La historia de la concepción de Rocky es ya conocida: Sylvester Stallone, además de ser el protagonista, fue el autor del guion de la película ganadora de tres premios Oscar. Sin embargo, si bien su idea fue aceptada por los productores, sufrió diversas modificaciones hasta llegar a la pantalla grande. Uno de esos cambios incluyó el final del film, que era considerado demasiado pesimista por los inversores.

En la trama inicial, Rocky se niega a recibir el soborno por parte de la mafia y pelea en un combate durísimo con Apollo Creed (Carl Weathers). Si bien el italoamericano tiene el triunfo en sus manos, no liquida a su rival, decide aguantar hasta el final y pierde la batalla por puntos. Pese a la derrota, los periodistas se abalanzan sobre Rocky, quien aturdido por los golpes y los ruidos de la muchedumbre, solo le interesa encontrar a su amada Adrianna (Talia Shire).

Sin embargo, en la idea original el actor había decidido que su personaje recibiera ese dinero ofrecido y no peleara contra Apollo. En consecuencia, le cumpliría el sueño a su novia y viviría sin preocupaciones económicas. Entonces, los productores consideraron que ese cierre era demasiado pesimista, ya que explicitaba las dificultades de la clase obrera para destacarse en el mundo del poder, era muy desesperanzador en una etapa post guerra de Vietnam y, entre otras cosas, también expresaba como el peso del dinero modificaba los valores de las personas.

En esta foto de archivo de 1976 publicada originalmente por United Artists, Sylvester Stallone (izquierda) y Talia Shire se muestran en una escena de "Rocky". United Artist via AP - Archivo

“El personaje era muy oscuro. De hecho, entregaba la pelea al final. Y el mismo Mickey (Burgess Meredith) resulta ser un hombre muy enojado y racista. Y la razón por la que Rocky lanza la pelea es porque no quiere involucrarse en este tipo de mundo”, explicó Sylvester Stallone en una entrevista recogida por The Hollywood Reporter. “Preferiría ser quien era y tener todo este odio a mi alrededor y todo eso”, agregó el actor.

El también director reveló que la primera persona a la que le mostró el texto original fue a su entonces esposa, Czack. “Y ella va. ‘Vaya. no me gusta Rocky parece tan desagradable’. Porque lo había hecho muy callejero e impenitente. No tenía la actitud con la que eventualmente terminó. Así que volví y reescribí y reescribí”, recordó.

Asimismo, quien luego protagonizara Rambo, contó que en un “frenesí de escritura” concibió un guion de 90 páginas en tres días. “Y tal vez el 10 por ciento se quedó en el guion final”, reconoció el actor.

Rocky se estrenó Estados Unidos el 3 de diciembre de 1976, mientras que en Argentina se pudo ver a partir del 23 de junio del año siguiente. La historia narra la búsqueda del sueño americano por parte de Rocky Balboa, un joven de clase baja que se dedica a cobrar los créditos de un prestamista de Filadelfia. Aunque tiene talento para el boxeo, le falta motivación, pero la encuentra ante la oportunidad única de combatir por el título de los pesos pesados y por el amor de una mujer.

La película se convirtió rápidamente en un enorme éxito. Consecuentemente, recaudó más de 117 millones de dólares solo en Estados Unidos y ganó tres premios Oscar: Mejor película, Mejor director y Mejor Montaje. Stallone se convirtió en una estrella y la historia continuó hasta llegar a la quinta entrega, luego siguió Rocky Balboa en 2006, hasta las últimas Creed I y II, estrenada en 2015 y 2018, respectivamente.