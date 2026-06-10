El álbum más íntimo del Indio Solari: las fotos inéditas que compartió el colegio de su hijo

La muerte de Carlos Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre miles de seguidores que acompañaron su trayectoria durante décadas. Entre los numerosos mensajes de despedida que comenzaron a circular tras conocerse la noticia, llamó especialmente la atención el emotivo homenaje que compartió el Milton College, la institución educativa a la que asistió su hijo durante varios años. A través de sus redes sociales, el colegio recordó el vínculo que mantenía con la familia y le dedicó unas sentidas palabras.

Un día después del último adiós al cantante, el colegio al que concurrió el hijo del artista tomó la decisión de publicar en sus redes sociales un mensaje dejando en claro la gratitud por los nueve años compartidos con la familia Solari.

El colegio compartió fotos inéditas del músico con su familia (Foto: Instagram @miltonscollege)

Además del mensaje de despedida, la publicación incluyó un carrusel de imágenes pertenecientes al archivo de la institución. Las fotografías mostraron una faceta poco conocida y muy íntima del músico, lejos de los escenarios y de la figura pública que lo convirtió en una leyenda del rock argentino. En las postales se lo puede ver en el patio del colegio junto a su esposa, Virginia Mones Ruiz, y a su hijo Bruno cuando era apenas un niño, escenas familiares que conmovieron a quienes siguieron de cerca su historia.

Las fotos lo muestran al Indio en un acto familiar del colegio de su hijo Bruno (Foto: Instagram @miltonscollege)

“Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento de dolor por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari”, comenzaron diciendo desde el Milton College de Ituzaingó en una publicación compartida en Instagram bajo el título “A la familia Solari”. El mensaje rápidamente generó repercusión entre los usuarios, quienes destacaron tanto las palabras de apoyo como el registro fotográfico que permitió conocer una faceta más cercana y personal del artista.

La institución también recordó los años en los que acompañó el crecimiento de Bruno Solari dentro de sus aulas y destacó el vínculo que construyó con toda la familia a lo largo de ese tiempo. “Durante nueve años compartimos junto a ellos el recorrido escolar de Bruno en nuestra Comunidad Educativa, desde Sala de 3 hasta su egreso de 6° año de Educación Primaria en 2012, construyendo un vínculo que permanece en el recuerdo de quienes formamos parte del Colegio Milton”, explicó la institución.

El hijo del músico fue al Milton College durante nueve años (Foto: Instagram @miltonscollege)

En el cierre del mensaje, las autoridades expresaron sus condolencias y enviaron un cálido saludo a los seres queridos del músico. “Acompañamos a su familia con cariño y gratitud por los años compartidos, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro afecto. Que descanse en paz”, señalaron, poniendo fin a una despedida cargada de emoción.

Las imágenes compartidas por el colegio permitieron ver una faceta poco conocida del Indio Solari, alejada de los escenarios y más cercana a la vida cotidiana de cualquier familia. Entre actos escolares, celebraciones patrias y momentos especiales como la jura de la bandera, las fotografías retratan el crecimiento de Bruno, el único hijo que tuvo junto a Virginia Inés Mones Ruiz, su compañera de vida durante más de cuatro décadas.