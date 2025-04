Cómo es el disco del papa Francisco que se puede escuchar en Spotify

Esta semana, 250.000 personas pasaron por la Basílica de San Pedro para despedirse del papa Francisco, que falleció el pasado lunes 21 de abril a los 88 años. Tras su partida, tanto los fieles como gente de otros credos volvieron a los discursos y enseñanzas del Sumo Pontífice a lo largo de los años para retomar sus reflexiones. Lo que muchos no recuerdan es que el Papa no fue solamente un gran orador, sino que también tuvo un disco a su nombre: Wake Up! (2015) —“¡Despiértense!”, en español—. Esta obra reúne canciones de distintos géneros —desde rock progresivo hasta canto gregoriano— en las que se reutilizan algunas de sus frases más importantes hasta ese año.

El papa Francisco tuvo su última aparición pública el Domingo de Pascuas de este año, pocas horas antes de su muerte. En dicha tarde, salió al balcón de la Basílica de San Pedro para desear a los fieles una “Buona Pasqua” (“Felices Pascuas”), en la famosa bendición Urbi et Orbi, aunque no pudo leer el mensaje destinado al Domingo de Resurrección debido a sus avanzados problemas de salud. Luego de este evento, recorrió en el papamóvil la Plaza de San Pedro, saludando con cierta debilidad física a los fieles, y hasta se detuvo a besar a un niño.

El papa Francisco en su última aparición pública TIZIANA FABI - AFP

El Santo Padre falleció en la mañana del lunes 21 de abril de 2025, a sus 88 años, después de haber pasado más de un mes internado en Roma. Según anunciaron desde fuentes del Vaticano, Francisco murió luego de un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca irreversible, pero “no sufrió”, según el personal de salud.

El funeral del Papa congregó a más de 250 mil fieles HANDOUT - VATICAN MEDIA

Refugiados: una de las principales preocupaciones de Francisco

Corría 2015 y, tras dos años de papado, Francisco buscó distintas maneras de potenciar su ayuda a la situación migratoria, que empeoraba día a día. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), este fue el “año de la crisis de refugiados en Europa”.

2015, el año de la crisis migratoria ONU

En una nota del organismo de la ONU, afirman que “al 7 de diciembre [de 2015], más de 911.000 refugiados e inmigrantes llegaron a las costas europeas desde que comenzó ese año, y unas 3.550 personas perdieron la vida durante el viaje. Más del 75% de quienes llegan al viejo continente huían de la persecución y los conflictos en Siria, Afganistán o Irak”.

En este contexto, el papa Francisco, profundamente preocupado por la situación, hizo su primer viaje como líder de la Iglesia católica a Lampedusa, “isla símbolo del drama de la emigración con miles de personas ahogadas en el mar”, según recordó Giovanni Battista Re en la homilía de la misa del funeral de Francisco.

En el contexto de esos años, con una crisis apremiante, el Papa se lanzó al proyecto de un disco a su nombre, el cual utilizaría muchos de sus discursos y mensajes de paz para distribuirlos a nuevos “oyentes” a través de un lenguaje universal, como lo es la música. Además, las ganancias que el proyecto generase serían donadas a la causa migratoria.

Música: el disco del papa Francisco que se puede escuchar en Spotify

El papa Francisco, en uno de sus discursos Reuters

Wake Up! es un trabajo que, en la parte artística, lideró Don Giulio Neroni. Para la revista Rolling Stone, expresó: “Desde hace años que soy el director artístico de los álbumes de los papas. Tuve el honor de trabajar con Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el papa Francisco”.

Luego, explicó sobre el proyecto: “Él es el Papa del diálogo, de las puertas abiertas, de la hospitalidad. Por esta razón, la voz de Francisco dialoga con la música en Wake Up!. Y la música contemporánea (rock, pop, latina) se mezcla con la tradición cristiana de los himnos sagrados".

Tal como señaló Neroni, el disco cuenta con 11 canciones que recorren distintos géneros musicales que se mezclan con la voz de Francisco y sus mensajes. Hay de todo: desde canto gregoriano hasta rock progresivo. Incluso, el músico tecladista Tony Pagliuca, compositor de varias canciones del disco, como por ejemplo la que le da nombre al mismo (“Wake Up! Go! Go Forward!”) recorrió su trabajo como artista y contó cómo llegó a Neroni: “En los años setenta, fundé la banda de rock progresivo Le Orme, alcancé los primeros puestos en las listas de éxitos, realicé giras por Italia y el Reino Unido, y tuve la oportunidad de colaborar con artistas internacionales como Peter Hammill y David Jackson (Van Der Graaf Generator). A lo largo de los años, también emprendí un importante camino de fe. Cuando Don Giulio Neroni me pidió colaborar en este CD, acepté de inmediato con entusiasmo. Poner mi música al servicio de las palabras y la voz del Papa Francisco fue una experiencia espectacular y un desafío artístico muy interesante”.

Le Orme - Sguardo Verso Il Cielo - Giovanni Candidi (360p, H264)

El trabajo final del equipo que lideró Neroni tiene 11 canciones que recorren distintos géneros, como la música latina, el rock progresivo o la música sacra. Cada tema tiene alguna referencia religiosa y un extracto de un discurso del Papa dando un mensaje de paz, tanto con el otro como con la Tierra (uno de los títulos, por ejemplo, celebra el Laudato Si, aquella encíclica de Francisco que busca recordar sobre el cuidado de la tierra y los marginados). Finalmente, el dinero que el proyecto genera, por idea de Francisco, es donado a la causa de los refugiados, que todavía apremia.

El disco salió a la venta en formato físico en 2015 y se puede encontrar en las principales plataformas, como es el caso de Spotify.

Wake Up!, por el papa Francisco: escuchá el disco completo