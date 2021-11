Cómo es el plan de Javier Milei para arancelar las universidades públicas y privadas

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, el libertario Javier Milei, propuso implementar un sistema de vouchers para arancelar las universidades, ya sean de gestión pública o privada, “como el que funciona en Suecia”.

“Con este sistema se recaudan fondos para educación y todas las instituciones son aranceladas, ya sean de gestión estatal o privada; y vos con tu voucher y asistís a la universidad que vos prefieras, no a la que estás condenado a elegir porque no tenés fondos”, dijo Milei durante una entrevista con Ernesto Tenembaum por Radio con vos.

“Es una forma de implementar un sistema de competencia entre instituciones, porque eso mejora la calidad del servicio”, sostuvo el candidato del partido La libertad avanza, y agregó: “El Estado pone una cantidad de dinero, y a cada persona le toca un voucher con ese dinero, y elige dónde lo pone y con eso paga su universidad”.

“Este sistema por ejemplo es el que funciona en Suecia. Es un mecanismo para darle competencia al sistema educativo que deriva en una mayor calidad. Y por otra parte no dilapidás esos fondos, porque muchas veces sostenés estructuras y de repente la gente no estudia; por ejemplo, con este sistema si no vas a la institución para la cual te dieron el voucher, automáticamente no pasás los seis meses”, explicó.

En ese sentido, también propuso “un sistema de becas como el que funciona en Rusia”. “Si querés estudiar una carrera cara y no podés pagarla, en este sistema por ejemplo tenés que dar seis materias pero tenés que tener un calificación arriba de ocho para no perder la beca”.

La respuesta de Milei a Espert: diferencias en el último tramo de la campaña

La conversación de Milei con Tenembaum se dio en el marco de las diferencias programáticas que mantiene el candidato con su par José Luis Espert.

El candidato bonaerense, por ejemplo, dijo que está vacunado contra el coronavirus y que no rompería relaciones con China, a diferencia de Milei, aunque aclaró que tiene una “excelente relación” con el postulante porteño.

Además, la plataforma partidaria de Espert propone restringir la Asignación Universal por Hijo a las madres jóvenes que tengan muchos hijos y penar con prisión a los sindicalistas que promuevan huelgas de trabajadores.

En este punto, Milei se diferenció y dijo que con Espert “no hacemos campaña juntos ni estamos de acuerdo en todas las cosas”. Sobre la AUH, sostuvo “que el Estado no debe meterse dentro de las decisiones de los individuos acerca de cómo se reproducen y del tamaño de sus familias”.

“Creo que las personas beneficiarias de los planes sociales son víctimas del sistema; y la revisión de los programas sociales debería darse dentro de una segunda generación de reformas, ya con una economía robusta donde las personas abandonen esos programas y no al revés”, consideró.

Cuando le preguntaron sobre la propuesta de detener a los sindicalistas que hagan huelga, como propuso el candidato por la provincia de Buenos Aires, fue terminante: “La huelga es un derecho consagrado en la Constitución Nacional”.

“Hay distintas familias de liberales, José Luis es un liberal clásico y yo soy un liberal anarquista”, describió para argumentar las diferencias entre ambos. “La campaña de Espert es extremadamente compleja, la provincia de Buenos Aires es muy grande; aún en la Ciudad es complejo porque nuestras estructuras son nuevas y requieren de grandes esfuerzos”, finalizó.