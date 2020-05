Cómo es la casa de Susana Giménez donde actualmente la diva hace la cuarentena

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2020 • 11:29

En plena cuarentena por el covid-19 , Susana Giménez decidió trasladarse a Uruguay , para respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio en la comodidad de su mansión uruguaya La Mary. La propiedad, ubicada en Punta del Este tiene todas las comodidades que Susana pensó para convertirla en "su lugar en el mundo", tal cual ella misma lo definió.

Si bien poco después de llegar la conductora tuvo un accidente doméstico leve por el que debió quedar internada , ella y su hermano Patricio ahora residen en La Mary, luego de obtener el permiso del gobierno argentino y de las autoridades uruguayas.

Cuando Susana y Patricio llegaron a Montevideo el sábado último, en un vuelo privado, la diva de los teléfonos habló con la prensa y explicó: "Pedí permiso para venir, porque si no no te dejan entrar. Tengo residencia porque tengo casas en Uruguay. Tengo personal al que le tengo que pagar, tengo animales. Después de 65 días encerrada en mi casa sola tenía derecho a venir, sobre todo porque pedí permiso". En declaraciones que incrementaron la polémica sobre su viaje a Uruguay, Susana sostuvo: " Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo . Ahora tengo que estar 14 días sin salir de la casa. Vine con mi hermano (Patricio) porque Mercedes ( Sarrabayrouse , su hija) no podía acompañarme".

Cómo es La Mary, la casa en Punta del Este de la diva

"La Mary" es una instalación de lujo . Se trata de cinco hectáreas en las que se encuentra la mansión, de unos 1500 metros cuadrados, y la pileta, entre otras comodidades como una cancha de tennis, un quincho y hasta un lago. Se calcula que su cotización actual supera los diez millones de dólares.

La Mary está emplazada sobre el terreno que Susana compró a la altura de la parada 25 y que bautizó en homenaje a la película que protagonizó en 1974 del mismo nombre, co-protagonizada por Carlos Monzón , que luego se convertiría en su pareja.

"La Mary es mi lugar en el mundo. Nunca pensé en venderla, no me imagino venir a Punta del Este y no ir a La Mary", explicó a la prensa en 2014. A la propiedad se ingresa por un enorme portón que da a un camino rodeado de árboles que conduce hasta la chacra de estilo colonial español. La casa tiene varias habitaciones, de las cuales el living, según contó, es su favorita: allí tiene una chimenea y es el espacio en el que en general recibe a las visitas. Su suite está en el nivel superior y tiene salida directa a un balcón terraza desde el que se ve todo el terreno boscoso y la piscina de 120 metros cuadrados.

Desde al puerta trasera de la casa se ingresa a una galería externa, que tiene mesas, hamacas paraguayas y sillones, otro de los espacios preferidos de la diva para recibir gente. "Con o sin sol, el verano en La Mary se trata de horas de charla alrededor de la pileta con amigos y familia hasta que caiga el sol", publicó la diva en Instagram cuando comenzó la temporada de verano 2020.