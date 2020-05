Susana Giménez, internada en Uruguay tras sufrir un accidente doméstico

La diva de los teléfonos sufrió una luxación en un codo, tras caerse de una escalera en Punta del Este

Susana Giménez sufrió un accidente doméstico en La Mary, su casa en Punta del Este, y tuvo que ser internada. La diva de los teléfonos, que viajó a Uruguay esta semana, se cayó por la escalera y a raíz de ese golpe sufrió una luxación en un codo.

Por el momento, Susana se encuentra ingresada en el sanatorio Cantegril de Punta del Este, desde esta madrugada . Según pudo saber LA NACION, están a la espera del médico personal de la diva para analizar si deben operarla.

Mientras tanto, Susana se encuentra con el codo inmovilizado y según reveló su hermano Patricio a LA NACION, "está bien". "Se cayó llevando a Rita, su perra, la cartera y un bolso cuando subía la escalera con unas pantuflas", detalló. Y agregó que él mismo la acompañó a la clínica y pasó la noche junto a ella.

Si bien, luego de la caída, llamaron a emergencias de Maldonado, al no poder resolver la luxación en el domicilio tomaron la decisión de trasladarla al sanatorio. Fuentes del centro médico dijeron a este medio que no se trata de un caso de gravedad, que el codo ya fue colocado en su lugar y que la diva argentina, que sigue en el sanatorio por reposo, podrá volver hoy mismo a su residencia de La Mary.

El viaje de la polémica

Susana Giménez y su hermano Patricio decidieron ir a Uruguay, en medio de la pandemia del coronavirus mientras el país se encuentra atravesando una cuarentena obligatoria. "Tengo casa acá, personal al que pagarle, tengo perros, estaba muy preocupada. Después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir. Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo", había explicado la diva al respecto a TN, luego de ser duramente criticada.

En diálogo con Luis Novaresio, Susana opinaba sobre las medidas de Alberto Fernández: "La gente no puede estar encerrada 80 días, es ridículo (...). Nosotros tenemos todo para cuidarnos como agua, alcohol, lavandina. El problema es que en las villas no se puede hacer lo mismo porque están hacinados y tienen que laburar; si no, no comen. Es una cadena horrorosa".

Susana arribó el sábado a Uruguay en un vuelo privado, luego de haber iniciado los trámites de residente en el país, lo que le permitió ingresar a pesar del cierre de fronteras que rige por la emergencia sanitaria. Al llegar a Uruguay, debió firmar el compromiso de guardar cuarentena por 14 días en su casa.

Con la colaboración de Nelson Fernández.