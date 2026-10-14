Cómo es la Universidad Chapman de Estados Unidos a la que asiste Azul, la hija menor de Romina Yan

Las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, volvieron a poner bajo la mirada pública la historia familiar de los nietos de Gustavo Yankelevich. Después de que el joven relatara los episodios de maltrato físico y psicológico que habría sufrido durante su infancia junto a su hermano Franco, surgieron interrogantes sobre Azul, la menor de los tres hermanos, quien, a diferencia de ellos, continuó viviendo con su padre y su segunda esposa, Miren Argañaras.

Ante las consultas que recibió en las redes sociales, Gustavo Yankelevich decidió referirse públicamente a su nieta y revelar algunos detalles de su presente. “Azul es un sol y vive en Estados Unidos donde estudia. No la comparen por favor. Ella también sufrió mucho”, expresó en una publicación.

La respuesta de Gustavo Yankelevich a una usuaria que preguntaba por la vida de su nieta más pequeña (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Aunque la joven mantiene sus perfiles personales en privado y prefiere permanecer alejada de la exposición mediática, en la descripción de sus redes sociales figura que estudia cine y artes audiovisuales en Dodge College of Film and Media Arts, una reconocida escuela perteneciente a la Universidad Chapman, ubicada en California, Estados Unidos.

La institución cuenta con alrededor de 1600 estudiantes distribuidos entre sus programas de grado y posgrado. En 2025, The Hollywood Reporter la ubicó en el cuarto puesto entre las mejores escuelas de cine de Estados Unidos.

Así es por dentro la universidad a la que asiste Azul Giordano Yankelevich

Una de sus principales características es el enfoque práctico de la enseñanza. A diferencia de otros programas académicos centrados en la teoría, la institución propone que los alumnos comiencen a desarrollar proyectos audiovisuales desde el inicio de su formación.

Según explica la universidad en su sitio oficial, los estudiantes participan en la producción de cientos de películas cada año. Durante los primeros dos años reciben una preparación general que abarca las distintas áreas del cine, mientras que en la segunda mitad de la carrera pueden especializarse en dirección, fotografía, edición, sonido o diseño de producción.

Los estudiantes realizan sus prácticas en estudios de grabación reales (Foto: Instagram @dodgecollege)

Para acompañar este proceso, la universidad dispone de tres grandes estudios de filmación, espacios de producción más pequeños y un estudio virtual equipado con pantallas LED, una tecnología similar a la utilizada en producciones como The Mandalorian y Andor.

Además, la institución ofrece apoyo económico para determinados proyectos académicos. De acuerdo con su información oficial, los estudiantes pueden acceder a fondos de hasta 15.000 dólares para desarrollar sus cortometrajes de tesis y conservar los derechos de propiedad sobre sus producciones.

La universidad cuenta con un cine donde se proyectan las películas de tesis de los estudiantes (Foto: Instagram @dodgecollege)

La universidad también organiza encuentros y clases magistrales con figuras internacionales del cine y la televisión. Entre los artistas mencionados en sus actividades se encuentran Guillermo del Toro, Ariana Grande, Dakota Fanning, Brad Bird y EJAE, quienes representan distintas áreas de la industria del entretenimiento.

A lo largo de su historia, Dodge College también formó a profesionales que alcanzaron reconocimiento internacional. Entre sus exalumnos más destacados se encuentran los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things; Parker Finn, director de Smile; la actriz Hannah Einbinder, de Hacks; y el cineasta Justin Simien, creador de Dear White People.

Azul Giordano junto a su hermano Valentín Yan (Foto: Instagram @valenyan_)

Cuánto cuesta estudiar en Dodge College, la universidad donde estudia Azul Yankelevich

El prestigio de Dodge College también está acompañado por un costo académico elevado. Para el ciclo lectivo 2025-2026, la matrícula anual de grado de la Universidad Chapman es de 67.490 dólares. Sin embargo, esa cifra contempla únicamente el arancel académico y no incluye otros gastos relacionados con la vida universitaria.

Según los valores informados por la institución, el costo total estimado de asistencia para ese período oscila entre 81.050 y 93.996 dólares anuales, según la modalidad de alojamiento y las necesidades de cada estudiante.

Dentro de ese presupuesto se contemplan gastos de vivienda, alimentación, libros, transporte y otros consumos personales. Además, determinadas materias de Dodge College pueden requerir aranceles adicionales de entre 75 y 1000 dólares, destinados a financiar equipamiento y actividades de producción audiovisual.