29 de enero de 2020 • 13:25

Ayer YouTube presentó el estreno online de Seasons ("Estaciones"), un documental en diez partes que se enfoca principalmente en el proceso de creación del quinto álbum de Justin Bieber. Para Bieber y su equipo, el regreso a YouTube es la metáfora perfecta de su carrera: fue en esa plataforma de video que Scooter Braun, su futuro manager y confidente, lo descubrió por accidente en 2007, cuando Bieber tenía apenas trece años.

Ahora, a los veinticinco, Bieber ha logrado sobrevivir a algunos de los puntos más bajos y más altos que puede atravesar una estrella pop: problemas de adicción, separaciones muy escandalosas a la luz pública y momentos de inseguridad personal en relación con su carrera coexistieron con los hits, las giras con entradas agotadas y la creación de la marca Justin Bieber. Seasons busca retratar a un Bieber estable y lúcido, un hombre que hace poco se casó con Hailey Baldwin, su amiga de toda la vida, y que ha pasado un tiempo muy necesario de descanso, lejos de la mirada pública.

El director Michael D. Ratner quedó a cargo de la dirección del documental a mediados del año pasado, cuando estaba trabajando con Braun en otro proyecto (una serie antológica sobre músicos que todavía no vio la luz). Braun mencionó que Bieber estaba pensando en un posible documental y que el fotógrafo Joe Termini (codirector de algunos episodios de Seasons) había venido reuniendo imágenes de archivo desde el final abrupto de la gira llamada Purpose World Tour.

"Le dije a Scooter, 'tenés que reunirme con Justin'", recuerda Ratner, que se había entusiasmado con las imágenes que pudo llegar a ver. "No nos conocíamos. Nos reunimos y, apenas me dejó en claro que no había límite alguno y que quería contar su historia sin restricciones, mi decisión ya estaba tomada".

El timing fue perfecto para la flamante dupla: Bieber estaba dando los primeros pasos de un nuevo álbum, mascullando ideas para un LP con mucho R&B. Ratner fue a filmarlo a su estudio y a su casa, capturando tanto la alegría del recién casado como su química creativa con Poo Bear y con el ingeniero Josh Gudwin.

Ratner quedó shockeado con el ambiente íntimo de las sesiones de grabación, el clima distendido del trío y la precisión de Bieber tanto frente al micrófono como detrás de las consolas. Todo eso puede verse en los primeros episodios. Para los fans y los curiosos, las partes más reveladoras van a ser los momentos en los que llegamos a vislumbrar la vida personal de Bieber, así como una cobertura desde adentro de las segundas nupcias de la estrella con Hailey (una ceremonia más espectacular que su primer casamiento), mientras estaba en pleno proceso de grabación.

"Los vas a ver planificando la boda, y después a los dos en su vida cotidiana", explica Ratner. "Cuando no hay nadie más en casa, es como si las cámaras desaparecieran y todo fuera natural".

Notablemente Seasons es un proyecto en desarrollo, una obra en proceso; el episodio final todavía no fue filmado, y los camarógrafos actualmente siguen merodeando en la casa de Bieber. Ratner y su equipo estuvieron filmando la pasada de todo el disco, en la que se vio a Bieber con los ojos llenos de lágrimas, en una sala de conciertos en Los Ángeles días antes de la entrega de los Grammy; el episodio final también va a cubrir los primeros días tras el lanzamiento oficial del disco.

"Era importante para mí que todo fuera en tiempo real, así el público puede percibir cómo el LP impacta en el mundo, y cómo reacciona Justin a este impacto", detalla Ratner antes de que un llamado del mismo Bieber lo interrumpa.

"Hay tres cosas que quise lograr", continúa. "Primero, estar seguro de que estábamos contando la verdadera historia y no una especie de video comercial de Justin Bieber. La segunda era hacer un documental de música que tuviera un tono distinto. La tercera es la posibilidad única de ir y filmar una docuserie musical con música que todavía no fue publicada".

Para Ratner, contar la historia de Bieber con su propia perspectiva puede que no sea el punto final de su colaboración. Le gustaría volver a narrar una etapa diferente en la vida del cantante, en algún momento del futuro.

"Esta es apenas la primera temporada", dice pidiendo perdón por el juego de palabras con el título de la serie. "El final todavía no está escrito".

Brittany Spanos