MasterChef Celebrity: caos, pase de facturas y un accidentado en una noche de devoluciones fuertes

Este martes, los participantes de MasterChef que tuvieron el mejor desempeño durante las pruebas semanales se enfrentaron a una nueva noche de beneficios, para definir quiénes se quedarían con las medallas dorada y plateada, y quien terminaría la noche con el “odiado” delantal negro.

Antes de empezar con el primer desafío, que le depararía un gran beneficio al ganador, Wanda Nara, la conductora del programa, les dio la bienvenida a dos invitados, el reconocido cantinero argentino Fede Cuco, y Sabrina Traverso, embajadora de un conocido aperitivo. La prueba consistió en que, divididos en duplas, todos prepararan el tradicional batido de la marca, pero con una complicación: cada concursante podía usar solamente una de sus manos.

El dúo vencedor resultó el conformado por Emilia Attias y Marixa Balli, que ganaron un gran beneficio: cuando Nara diera por iniciada la competencia, podrían reingresar al mercado para sacar tres ingredientes cada una.

“Esta noche los vamos a dejar hacer un plato libre, pero con una particularidad: el plato que preparen va a tener que incluir sí o sí fiambres”, anunció luego Germán Martitegui. Y Damián Betular agregó: “Pueden usar los fiambres para distintos tipos de plato: en salsas, rellenos de pan, relleno de una carne”. Para lograrlo, contarían con tres minutos en el mercado y 50 minutos para cocinar. “Pero hay un límite más: como máximo pueden traer 20 ingredientes del mercado”, sumó el tercer miembro del jurado, Donato de Santis.

Para controlar que ninguno se haya pasado de la cantidad establecida, Wanda pasó estación por estación. Y una vez que la conductora terminó con su recorrido, Betular tomó la palabra: “No nos gusta lo que escuchamos que van a preparar”. Y Martitegui anunció: “Antes de empezar a cocinar, los vamos a cambiar de estación”.

De esta manera, Marixa terminó cambiando de posición con Attias, Agustín “Cachete” Sierra con Sofi Martínez, La Reini con Evangelina Anderson, y Miguel Ángel Rodríguez con Maxi López. A la complicación de tener que cocinar con los ingredientes elegidos por el otro, se sumó otra: no podían prestarse elementos.

Como se esperaba, las complicaciones estuvieron a la orden del día, porque a pesar de que todos dejaron la receta en la estación, hacerse cargo de un plato ideado y empezado por otro no resultó tarea sencilla.

Pero cuando se cambiaron de estación y comenzaron a preparar la receta de su compañero, sonó una chicharra y tuvieron un nuevo anuncio: cada uno debió volver a su lugar a terminar el plato que habían pensado originalmente, pero muchos se encontraron con que su “suplente” había cambiado la receta y debieron avanzar sobre lo ya hecho.

Trascurrido el tiempo establecido, la primera en pasar al frente para el que el jurado deguste su preparación, quesadillas de ricota, jamón, queso y huevo frito, con una fresca de pomelo, eneldo y limoneta, fue la Reini.

“El pomelo está espectacular, pero la masa está cruda, apelmazada, y la grasa tapa todo el resto”, señaló De Santis. Betular agregó: “Un relleno de sorrentinos en una masa cruda, con una ensalada que poco tiene que ver”. Y Martitegui coincidió con sus colegas: “El pomelo a vivo está muy bien cortado. El relleno parece el de una empanada y la quesadilla está cruda y muy grasosa y eso arruina todo”.

Luego fue el turno de su compañera de isla y de receta, Evangelina Anderson, que también presentó quesadillas, pero en su caso de jamón crudo, palta y champiñones, con un aceite picante. Lo primero que llamó la atención de Betular fue la masa, y la Reini se hizo cargo y confesó que la hizo a ojo. “Esto tiene mucha grasa y, para mí, el relleno tampoco se entiende mucho. Hubiese estado bueno que la palta estuviera aparte, como una salsa, y no este aceite que es inexplicable”, consideró el maestro pastelero.

“Yo pasé por la estación y había un paquete de medio kilo de grasa bobina al que le quedaban solamente veinte gramos”, recordó Martitegui. Y Donato cerró la devolución: “El relleno es sabroso; tiene un picor que remite a México, pero el envoltorio no es el ideal. Como es abierto, cuando lo freíste absorbió toda la grasa”.

Miguel Ángel Rodríguez presentó una torta salada de panqueques, jamón, queso, huevo, tomate, morrones y aceitunas, y corrió con mejor suerte. “Es superarriesgado que hayas hecho este plato hoy acá, pero está espectacular. Los panqueques están finos, están etéreos, con el sabor justo. Esa presentación vintage, al estilo de Doña Petrona, me parece espectacular”, consideró Martitegui. “Este plato es estrategia pura, es haber entendido la consigna perfectamente”, sumó Betular.

Su “coequiper” Maxi López, a su vez, presentó una ensalada de hojas verdes con ciruelas rellenas de queso envueltas en jamón crudo. “La foto es hermosa: hay brillo, color dorado. Pero el jamón cuando se tuesta queda un poco salado y hay una cantidad importante de sal”, indicó Donato. Betular, en tanto, consideró que la idea era “maravillosa”, pero advirtió que el plato tenía un “problema de cantidades”, por el exceso de jamón crudo.

Después del exfultolista llegó el momento de que el jurado pruebe la pizza de roquefort, jamón crudo, aceitunas y albaca de Cachete Sierra, que pasó al frente con su mano derecha vendada. “Tenía el repasador en la mano izquierda, abrí el horno y saqué la bandeja con la derecha. Me quemé y el guante se me estaba pegando a la mano, así que rápidamente me lo saqué”, explicó.

“No soy experto en hacer pizzas, pero sí en comerlas. Es un bloque. No se distingue a la mozzarella de la masa”, expresó Betular en su devolución. “Tendría que ser octogonal, para que diga exceso de sodio”, sumó Martitegui. Y Donato cerró: “Es tan seca que la podríamos usar para envolver una pizza buena”.

“Paso con mi plato, que no sé muy bien qué es”, expresó, sincera, Sofi Martínez. Luego, explicó que la receta la vio en TikTok y que en su imaginación, los discos que conforman el plato eran más finos, pero que Cachete los hizo más gruesos. Desde atrás, el actor de Casi Ángeles negaba con la cabeza. “Yo hice solo el primero y le dije que no lo usara”, aseguró Sierra.

El plato que elaboraron en conjunto la periodista deportiva con la “ayuda” del actor terminó siendo una hamburguesa de zanahoria con relleno de pollo, jamón, huevo y queso. “Necesito que nos midan a los tres la presión, porque después de la pizza de cachete y esto... ¡Es pura sal! Y viste cuando probás un relleno y decís: ‘¿Por qué lo habrán picado tanto? ¿Tendrá lo que dicen?’. Da sospechoso", indicó Martitegui, luego de probarlo.

“La zanahoria es un elemento bastante seco y fibroso. Cocinada en una sartén, en seco, es difícil que quede algo placentero de comer”, agregó De Santis.

La anteúltima en pasar al frente fue Marixa, con sus croquetas de salsa bechamel y jamón. La actriz y cantante sintió, por las caras que ponían los miembros del jurado, que su preparación les había gustado. Y no se equivocó: “Yo me como otra. Están rebuenas”, expresó Donato, mientras agarraba una segunda croqueta.

“Croquetazas. Muy bien. Felicitaciones”, resumió Betular. Y Martitegui cerró: “Es muy difícil hacer una croqueta de bechamel, porque tiene que tener una textura perfecta. La tenés que enfriar, la tenés que armar y después tiene que quedar sedosa cuando está frita. Acá pasó todo esto, y lograste incorporar el jamón de la manera más sutil que vi hasta ahora”.

Por último, Attias presentó sus capeletis rellenos de pollo, espinaca y jamón crudo con salsa de champiñones. “Para mí están crudos. Bastante crudos. Me preocupa en esta instancia que sean tres y estén crudos”.

“Es que los puse a hervir cuando faltaban tres segundos, para poder presentar. Es que me estaban distrayendo con que haga la masa negra, con que no la haga”, se justificó la exmodelo, que en otras oportunidades ya había deslindado responsabilidades en sus compañeros.

Cuándo le preguntaron quiénes la distrajeron, respondió que “la querida conductora” y Marixa. Es que la idea de Balli era realizar una masa marmolada, pero Attias se negó argumentando que no le daba el tiempo.

“Creo que todos cometieron el error de seguir haciendo lo que estaba haciendo el otro. Igual, esta historia de que quedaban tres segundos y Wanda te presionó la contás todo el tiempo. Yo creo que no la podés decir más, Emilia”, intervino Martitegui.

Donato intentó poner paños fríos: “Digamos que la salsa de hongos es muy buena. ¿Pueden aplaudir? Creo que se lo merece. Porque a pesar de que estuvo esperando un rato, no se coaguló. El capeleti está muy bien en su forma, pero está crudo".

Quizá porque se dio cuenta de que su devolución había sido demasiado brusca, Martitegui quiso compensar: “Es muy difícil cocinar con Marixa preguntando todo el tiempo: ‘Emilia, ¿Esto está bien? Emilia, Emilia, Emilia...“. Y Attias indicó: “Siempre le respondí“. Pero el chef tenía otra mirada: ”No. Casi la matás, pero te controlaste”.

Luego de deliberar, el jurado llamó a Balli y a Rodríguez para anunciarles que los suyos habían sido los dos mejores platos de la noche y para anunciarles que la medalla dorada quedaba en manos del actor y la plateada en dominio de la intérprete de “Cachaqueando”.

Después, pasaron Maxi y Attias, y les informaron que también seguían en competencia, como sus dos compañeros de dupla. Finalmente, pasaron los otros cuatro concursantes, y quien se alzó con el delantal negro fue Sierra.