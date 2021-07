Cómo fue la noche en la que Menem usó el brazalete de Say No More de Charly García

Fernando Szereszevsky, manager de Charly García, compartió una insólita anécdota del músico que involucra a Carlos Saúl Menem. Durante una entrevista con Perros de la calle (Urbana Play), Szereszevsky recordó que en 1999, cuando aún no era representante y se desempeñaba como productor de eventos, debió organizar un encuentro entre García y el expresidente. A pesar de distintos contratiempos, la cena finalmente se concretó y con una llamativa particularidad: el exmandatario esperó a su invitado con un brazalete de Say No More dorado, que también vistió todo el personal que trabajó en el agasajo. “Loco, no puedo creerlo, esto es el mundo Say No More”, dijo el músico al llegar a la reunión.

En diálogo con Andy Kusnetzoff, Harry Salvarrey, Lizy Tagliani y Evelyn Botto, el manager habló de cómo es trabajar con Charly y con otras figuras. Szereszevsky, que también maneja la carrera artística de Juanse, contó que en el 99 tenía la responsabilidad de organizar, cada martes, encuentros entre el expresidente y distintas celebridades. “Eran encuentros temáticos a los que iban músicos, actores, deportistas”, detalló. “Fue en el ocaso del poder de Menem, entonces era lindo porque nadie tenía un objetivo de sacarle nada al otro y había una cláusula que era que el encuentro no se publicitaba, excepto que el invitado tuviera interés de hacerlo público”, agregó.

Alberto Kohan, que en esa época era secretario del Presidente, fue el encargado de hacerle el pedido a Szereszevsky, quien por entonces aún no trabajaba para García. “La próxima reunión queremos que sea con Charly”, le pidió Kohan al productor. “Charly no va ni por casualidad, es imposible”, respondió Fernando. El secretario, de todos modos, insistió: “Vos vas a poder”.

“Fue un desafío y uno de los momentos laborales más importantes de mi vida”, dijo Szereszevsky en Perros de la calle. “La organización tuvo dos partes, la primera fue muy frustrante. Empecé a negociar con quien era el manager y arreglamos todo”, relató. Para poder ocuparse del evento, debió suspender un viaje laboral. Cuando llegó el día pautado, horas antes de la cena, el manager de García se comunicó con Fernando para avisarle que el músico “no se sentía bien”. “En ese momento no lo entendí, me llevó 11 años de ser manager de Charly darme cuenta qué quería decir ‘no se siente bien’”, explicó Szereszevsky.

Ese mismo día, esperó en la Base Militar la llegada del avión presidencial Tango 01 para comunicarles a Kohan y Menem que la reunión no se llevaría adelante. El productor se acercó primero al secretario general. “Decíselo vos al hombre”, le respondió Kohan, que se acercó por detrás a Menem y le explicó la situación. “Presi, ¿se acuerda que teníamos la cena con Charly? Bueno, no se siente bien”, le dijo Szereszevsky. Menem lo miró por el rabillo del ojo y le respondió: “¿No se siente bien? Perfecto. Mandale un beso grande y decile que si necesita algo que me llame”, reconstruyó el manager sobre aquella tarde de mayo de 1999. “Eso también era Carlos Saúl, tenía un swing para entender algunas cosas. Una picardía”, agregó.

En 1999, el expresidente Carlos Menem recibió a Charly García en la Quinta de Olivos con un brazalete de Say No More DyN

Durante los días siguientes, en los que se dedicó a reprogramar el evento, Fernando tuvo una idea que resultó clave para entablar su vínculo profesional con Charly. “Quería hacer algo que para mí terminó siendo el golpe que hizo que la cena sea el éxito enorme que fue”, recordó. “Le dije a Kohan: ‘Vamos a fabricar 30 brazaletes de Say No More, pero dorados, de lujo. El mozo, el parrillero, todos tienen que tener el brazalete puesto’. Menem y Kohan me dicen: ‘Dale, no hay problema’. Pero visualmente tiene una connotación medio nazi, yo quería cuidar eso. ‘No te preocupes, vamos para adelante’, me dijeron”, completó Szereszevsky.

La noche de la cena, el productor se acercó a la casa de García en una combi. Subieron todos los músicos, incluyendo Pipo Cipolatti. “Vamos yendo para la Quinta de Olivos. Imaginate la tensión, los nervios, los diálogos”. Al llegar, el actual manager bajó primero y acordó con la seguridad que el encuentro fuera entre Charly y Menem primero, sin guardias ni otras personas, y que luego se sumaría el resto.

“Charly toma valor, encara para la puerta y lo veo que vuelve corriendo. Pensé que había sido un fracaso. Se acerca a la combi y dice: ‘Loco, no lo puedo creer, esto es el mundo Say No More’”, describió la reacción del cantante al ver que todos vestían el icónico brazalete de SNM. “Fue increíble”, señaló. Para Szereszevsky, ese detalle fue funda

mental para que la cena fluyera. “Fue todo muy ameno. Un encuentro entre dos número uno en el que había muchas cosas que no había que hablar, pero ambos eran muy cholulos”, cerró.

