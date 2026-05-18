Cómo serán los looks de los Martín Fierro: de “una nueva Gimena Accardi” a Mirtha Legrand y la sorpresa de Sol Pérez

Comenzó la cuenta regresiva hacia una de las noches más esperadas [y polémicas] del espectáculo argentino: los Martín Fierro de la Televisión. Las grandes figuras de la pantalla se reunirán desde las 19 en la alfombra roja del hotel Hilton para engalanarla con sus looks, que diseñadores y estilistas vienen trabajando desde hace días.

Mirtha Legrand dirá presente esta noche en la entrega de los Martín Fierro StoryLab

Recientemente recuperada de un cuadro de bronquitis y luego de reaparecer en sus clásicos programas, Mirtha Legrand dirá “presente” en la gran noche de la televisión. La conductora, nominada a Labor periodística femenina, lucirá un modelo de Claudio Cosano, quien, junto con Mario Vidal para la firma Iara, la viste desde hace años tanto para su ciclo como para este tipo de eventos. Por coquetería y para mantener expectativa, el diseñador no quiso adelantar detalles del atuendo de “la Chiqui”, solo que “se verá espléndida”.

La conductora comparte terna con Carolina Amoroso y Soledad Larghi; esta última lucirá un modelo de Laurencio Adot, un vestido laminado en color peltre “muy glamoroso”, según definió el diseñador que también será el encargado de los looks de Mariana Brey, nominada como panelista. “Para ella estoy haciendo un vestido súper sexy”. Mientras que Gabriela Sobrado también de la mano del modisto irá de rojo, con tul bordado en degradé, mientras que Susana Roccasalvo innovará con “un vestido dos en uno”. “El primero será en tonos nude y por encima el segundo de tul, también nude, con cristales espejados”.

El estilista de Gimena Accardi promete que la actriz no pasará inadvertida

La categoría Conducción Femenina es sin dudas una de las más peleadas. Pero por suerte las disputas estarán en los premios o en pantalla y no en los ateliers, ya que Georgina Barbarossa y Pamela David comparten diseñador: Adrián Brown está trabajando desde hace días para que ambas luzcan espléndidas.

En tanto, Claudia Arce vestirá esta noche a cuatro mujeres con estilos muy diferentes: Marisa Andino con un diseño “moderno y sensual” en uno de los colores tendencia de la temporada con un tajo que realzará su estilo y será protagonista; Majo Martino con lo que la creadora definió como un modelo de “alto impacto” con cristales y transparencia; Silvina Escudero con un atuendo íntegramente bordado, con detalles en plumas que le aportarán movimiento y destacarán su figura, y Nora Briozzo con un “look audaz y femenino”.

Según la diseñadora Verónica de la Canal, Sol Pérez va a generar un “momento único en la alfombra” con su look

Verónica de la Canal será la encargada de lookear a Sol Pérez, como ya lo hizo en otras ocasiones y prometió que van a generar un “momento único en la alfombra”. Algo similar a lo que aseguró Mariano Radetich, estilista y asesor de imagen que está a cargo de Gimena Accardi, nominada a mejor actriz por su trabajo en La voz ausente: “Estará muy distinta, será una nueva Gime”. Además, se refirió a lo que se podrá ver esta noche: “Veremos la continuación de la tendencia del uso de transparencias además de los colores estrella de la temporada, Malbec, chocolate y verde botella”. Por otro lado, desafió: “Esperamos ver menos vestidos en tono nude con abuso del recurso de brillos y pedrería aplicada que han sido usados hasta el hartazgo y que las celebrities sorprendan”.

Nuria Bueno vestirá a Karina Mazzocco y a Jazmín Stuart, que está nominada a mejor actriz por su labor en La Voz Ausente. En tanto, Cynthia Martos es la encargada del look de Pía Shaw y la diseñadora Camila Romano hará lo propio con Carolina Amoroso; y si bien prefirió no dar demasiados detalles del modelo que usará la periodista, adelantó que será un vestido liso.

Esta noche, Luciano Cáseres estará vestido por Fabián Zita Santiago Cichero/AFV

Por el lado de los hombres, Luciano Cáseres, nominado a mejor actor por Tafí Viejo, estará vestido por Fabián Zita, a quien ya conoce y con quien trabajó en varias ocasiones, incluso el año pasado cuando fue el encargado de conducir con Teté Cosutarot los Martín Fierro de Cine y Series. Mientras que Gastón Trezeguet usará un traje oscuro, que acompañará como lo viene haciendo en los debates de Gran Hermano con una flor realizada especialmente por una orfebre y completará su look con zapatos de cuero negro acordonados y con puntera de la firma Oggi, al igual que Martín Salwe, nominado a mejor cronista.

Entre joyas y ausencias

Capítulo aparte para las joyas que se llevan, al igual que los vestidos, todas las miradas en la alfombra. Una vez más, la firma Jean Pierre será la encargada de acompañar a varias figuras. “Vamos a acompañar a más de diez figuras”, adelantó Nicolás Buchbinder en representación de la firma y agregó: “Apostamos a combinar elegancia atemporal con diseño contemporáneo. La tendencia será oro blanco con brillantes elegido por su sofistcación, versatilidad, y manera en que aporta luz y elegancia frente a cámara”.

“También habrá lugar para algunas apuestas más audaces, dos de los estilismos estarán trabajados en oro amarillo con brillantes en versiones más cancheras y descontracturadas mientras que otros van a aportar piedras de color como rubíes y esmeraldas, además de un par de aros de titanio con brillantes. La idea no es complementar un look, sino potenciarlo y convertir la joya en una parte del estilismo”, cerró.

Patricia Profumo estará en la alfombra, pero no vistiendo figuras, sino con dos modelos presentando su colección Magic: “Iremos de rojo bermellón; es mi última colección”. Quienes lamentablemente esta vez no serán de la partida y no deleitarán al público con sus creaciones son Gino Bogani, Gabriel Lage y Santiago Artemis.