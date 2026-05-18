Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Este domingo fue el final de la primera etapa de Gran Hermano, tras casi tres meses al aire. Al reality de convivencia entraron 28 participantes y bajo el lema de Generación dorada, celebrando los 25 años, la producción decidió elegir figuras conocidas, tiktokers e influencers de redes sociales y algún que otro ignoto. Lo que al principio causó rechazo, ya que parte del público detestó la idea del casting con el argumento de acomodo, luego se volvió uno de los fuertes de esta temporada. Parte de la audiencia se fanatizó con Andrea del Boca, el desparpajo de Yanina Zilli se puede ver a diario y hasta sorprendió Grecia Colmenares, recientemente eliminada.

Si bien solo son trece los jugadores que continúan en competencia, en el camino pasó de todo. En este tiempo, hubo once eliminados por el voto del público, cinco abandonos por diferentes motivos, entre accidentes domésticos, ataques de pánico e inconvenientes con la Justicia y dos expulsiones. Hay dos grupos muy marcados, con valores, estrategias de juego y comportamientos completamente distintos. De los habitantes de la casa, solo once están desde el comienzo del juego y la última que ingresó, Gladys la “Bomba” Tucumana, solo lleva tres semanas dentro del reality.

La última semana dentro de Gran Hermano fue de las más intensas hasta el momento: a la eliminación de Daniela de Lucía, hay que sumarle las dos salidas que provocó la placa plata que dejó afuera a la protagonista de Topacio y a Lolo Poggio. Pero esto no fue todo, ya que luego de una cena de nominados donde se tiraron con de todo, este domingo, Danelik Star, Cinzia Francischiello, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Franco Zunino y Luana Fernández se enfrentaron a la decisión del Supremo.

La noche comenzó con los especiales de Por el Mundo, Marley junto a Sofi Martínez recorrieron China. El ciclo de viajes de Telefe comenzó liderando la franja con 8,3 puntos. Del otro lado, Las chicas de la culpa, Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias recibieron como invitado a Martín “Campi” Campilongo que contó una divertida pelea que tuvo con Ricky Martin, en medio de una grabación. Mientras que el programa de humor de eltrece se mantuvo en los 3 y los 4 puntos, la pantalla de Telefe llegó a los 12,3, previo al comienzo de la gala de eliminación de Gran Hermano.

Minutos antes de las 22.30, Santiago del Moro abrió la gala con un piso de 11,8 puntos y anunció que la primera en bajar de la placa era Luana con el 2,7% de los votos. La joven festejó pidiendo que saquen de la casa a Danelik. La segunda salvada fue Tamara con el 3.7%, seguida de Cinzia con el 4,3%. Finalmente, Zunino fue el último en salir de la zona de riesgo con el 13.9% y el rating trepó a los 13,2. Danelik y Eduardo quedaron en la cuerda floja y finalmente la participante tucumana quedó fuera de juego.

Del Moro abrió la votación para que los televidentes decidan quiénes entran nuevamente a la casa por el beneficio del repechaje. Los que aceptaron el desafío fueron Tomy Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Nick Sicaro, Martín Rodríguez, Carlota Bigliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yisela “Yipio” Pintos, Grecia Colmenares, Lola Tomaszeuski y Jesica La Maciel.

Los participantes del repechaje de Gran Hermano

Las que se negaron a volver fueron Daniela de Lucía porque necesita hacer estudios médicos y decidió priorizar su salud y Sol Abraham que prefirió no revelar los motivos. Solo adelantó: “Mi juego no termina acá”. Gran Hermano lideró la noche del domingo con un pico de 13,5 puntos.