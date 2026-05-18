Adrián Suar se confesó con Moria: de su costado “Peter Pan” a su fama de “mujeriego” y su apoyo a los Martín Fierro

En un intenso mano a mano con Moria Casán para su programa, Adrián Suar abrió su corazón y habló de todo. Sentado junto a la conductora en un living armado sobre el escenario del teatro El Nacional, donde el próximo 21 de mayo debutará con la obra Sottovoce, el actor, productor, director y gerente de programación de eltrece repasó su presente, compartió su visión sobre la actualidad de la televisión, destacó la importancia de los Martín Fierro y se sinceró sobre su fama de mujeriego.

Sottovoce, con Fernán Mirás, Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega Prensa Sottovoce

Suar, un apasionado de la televisión

Sobre su trabajo y sus múltiples roles dentro de la industria, Suar confesó que en algunas épocas se sintió más actor que productor o director y viceversa, aunque explicó que se siente cómodo en los tres roles. “Hace 15 años empecé a mezclar las tres cosas”, repasó y contó que ser el gerente de programación de eltrece es una labor que ya está aceitada en su vida. “Ahora estamos atravesando un buen momento”, señaló.

“Para mí está re oxigenando el canal”, observó Moria y Suar compartió. “Fueron ayudando muchas incorporaciones nuevas. Hace mucho que soy programador. He atravesado momentos muy buenos, siempre ayudado porque se te va armando un universo para que te vaya bien. Y a veces también entrás en malas rachas, las tuve. Y ahora volví a encontrar eso”, repasó, destacando tanto los desaciertos como los tiempos de éxito. “eltrece es el canal de los artistas. Eso es algo histórico. Yo me crié en eltrece prestigioso y popular”, sumó.

Adrian Suar habló del legado que le gustaría dejar en la industria: “He trabajado con mucha honestidad, con mucha rigurosidad, con mucho cariño. Soy y seré de por vida un apasionado" Santiago Filipuzzi - LA NACION

Cuando Moria le preguntó por el legado que le gustaría dejar luego de su paso por la televisión, Suar no dudó: aseguró que espera que “lo recuerden con cariño”. “He trabajado con mucha honestidad, con mucha rigurosidad, con mucho cariño. Soy y seré de por vida un apasionado. Me gusta mucho la ficción y los actores y nuestro oficio”.

Los Martín Fierro, un premio al que hay que apoyar

En la previa a la entrega de los Martín Fierro de la televisión, Suar se sumó a las voces que defienden el premio. “Sobre todo para la gente que está en la casa es un premio muy importante. Para la gente del mundo del espectáculo también. Yo soy pro premio, pro industria. Yo creo que hay que estar y apoyar”, sostuvo.

“Cuando te va mal, te vas un poquito triste. Me ha pasado hace muchos años. He puteado, pero es un premio de nuestra industria y a la industria hay que defenderla. Y me gusta que sea en un canal de aire”, agregó. Además, resaltó las repercusiones que tendrá la ceremonia en cuanto a contenido televisivo y aprovechó para decir que, para él, Moria será la ganadora en el rubro conducción. “Me lo re merezco”, remató la actriz.

Adrián Suar, personal

En lo personal, Suar aseguró que no es inmune a las críticas, que escucha mucho al público y que hay que estar preparado para escuchar todo. “Uno no es una monedita de oro para agradar a todo el mundo”. También, cuando Moria le preguntó cuándo fue la última vez que lloró, confió que no es de lágrima fácil, pero sí “muy emocional”. “Los buenos gestos me emocionan, los buenos momentos, cosas de mis hijos, de Toto y Margarita”, enumeró.

“¿Seguís teniendo tu niño interior, tu cosa lúdica?”, quiso saber Moria en un momento de la charla. El actor asintió con una sonrisa. “Vos sos un Peter Pan para mí”, lo definió la conductora. “Totalmente”, reaccionó y sumó a esa definición a Pablo Codevilla, su compañero en eltrece. “Me gusta el juego, me gustan los buenos momentos, me gusta el humor. Siempre trato de estar de buen humor”, confió. “Me gusta tener buena energía en el cuerpo”, agregó cuando Moria señaló que es una persona con buena vibra y explicó que está en su naturaleza ser “un gestor de buenos climas”.

En lo que respecta al amor, Moria sorprendió a Suar con una pregunta directa. “Sos mujeriego, ¿calmaste un poco?”, lanzó la conductora sin filtro. “No”, sorprendió él con su respuesta. “No he tenido tantas mujeres en mi vida como la cantidad de mujeres que me han gustado. Pero no he sido tan mujeriego. Tengo más fama”, confió.