Cómo sigue Pablo Alarcón tras el choque

El actor Pablo Alarcón recibió el alta médica este jueves. La internación en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) ocurrió tras el accidente que sufrió el pasado 22 de julio. Los médicos le colocaron un marcapasos en una intervención exitosa para regular su ritmo cardíaco.

¿Cuál es el estado de salud de Pablo Alarcón?

Pablo Alarcón se recupera favorablemente. “Hoy me dan el alta y por fin me voy a mi casa”, contó a LA NACION con alegría. El actor se mostró optimista y con buen semblante horas antes de dejar la clínica. “Estoy bien y me siento muy bien. Estoy ansioso por volver a casa”, afirmó.

El actor sufrió un síncope espontáneo mientras conducía su vehículo Ricardo Pristupluk - LA NACION

La intervención quirúrgica se realizó el pasado martes. Los profesionales médicos le implantaron un dispositivo para controlar su corazón. “La operación duró una hora y media más o menos, y fue con anestesia general. Y la verdad es que me siento bárbaro como si no hubiese pasado nada”, detalló Alarcón.

El artista expresó su gratitud con el equipo médico y la cobertura que recibió. “Gracias a la obra social de Actores que se mantiene en pie más allá de los problemas que hay, y al doctor Zimmerman del IMAC que me sacó adelante con gran pericia. Estoy como si nada hubiera sucedido”, manifestó.

¿Cómo fue el accidente que sufrió el actor?

El incidente ocurrió el pasado 22 de julio, cuando Alarcón sufrió un desmayo mientras conducía y colisionó con otros dos vehículos estacionados. Él mismo relató la gravedad del episodio. “Sufrí un síncope mientras manejaba. Un desmayo espontáneo. Me dormí y me desmayé”, contó.

Pablo Alarcón se descompensó mientras manejaba, chocó a varios autos y fue internado

Desde ese día, permaneció internado para someterse a una serie de estudios médicos y el diagnóstico determinó la necesidad de colocarle el marcapasos. “Mientras manejaba me desvanecí por falta de pulsaciones; sentí que me iba de cabeza, intenté frenar, pero no llegué a hacerlo”, reveló. El actor reflexionó sobre las posibles consecuencias del hecho. “Ahora me doy cuenta de que me podría haber muerto”, admitió.

A pesar del susto, Pablo Alarcón ya tiene planes para su regreso a los escenarios. Su recuperación le permite proyectar su vuelta al trabajo de manera inminente. El actor se prepara para salir de gira con su colega y exmujer, Claribel Medina. “Estoy programando el próximo fin de semana en la provincia de La Pampa con la obra que hacemos con Claribel y que se llama Es complicado”, adelantó.

Alarcón planea su regreso al teatro con la obra Es complicado, junto a Claribel Medina

Los antecedentes cardíacos de Alarcón

Este no es el primer episodio de salud complejo que enfrenta el actor. Hace un año, Alarcón también estuvo internado en el IMAC durante dos meses y medio. En aquella oportunidad, una neumonía severa derivó en una cirugía a corazón abierto.

El proceso comenzó con una caída en la calle que inicialmente fue diagnosticada como una gripe fuerte, pero su cuadro empeoró y los estudios posteriores revelaron la infección pulmonar y un problema cardíaco subyacente, sumado a stents que ya tenía por un episodio anterior.

Claribel Medina contó qué le pasó a Pablo Alarcón

Tras superar la neumonía, fue operado y debió enfrentar un virus intrahospitalario. La situación fue tan crítica que el actor pensó que era el final. “Pensé que no la contaba y acá estoy”, recordó sobre ese momento. Alarcón llegó a despedirse de sus hijas, Antonella y Agostina, y a darles indicaciones sobre sus papeles.

Durante esa internación, el apoyo de su familia fue clave. Su hija mayor lo visitaba a diario, mientras que la menor viajó desde Miami para acompañarlo. “Yo no quería que venga porque pensaba que iba a verme morir y para qué, pero quiso venir y me hizo bien”, recordó el actor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.