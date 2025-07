Caso Pablo Alarcón: un cardiólogo explicó qué es el síncope y dio las claves para prevenir accidentes de tránsito

El cuadro que padeció el martes el actor Pablo Alarcón, de 79 años, quien protagonizó un accidente de tránsito tras sufrir un síncope (pérdida de conciencia repentina y breve), puso en escena una causa importante de siniestros viales.

En ese contexto, el cardiólogo Jorge Tartaglione explicó este jueves, en los estudios de LN+, los distintos tipos de síncopes, los síntomas y las medidas posteriores que las personas deben tomar para evitar nuevos episodios y manejar sin preocupaciones.

“Lo de Alarcón no fue ACV isquémico. Él se apagó de golpe. Tuvo una pérdida de conciencia transitoria y reversible. Hay diferentes tipos. Está el síncope reflejo y que se da por estar mucho tiempo parado. Después está el que te baja la presión de golpe (hipotensión ortostática). A muchas personas les pasa al ver que les están por sacar sangre. Muchas personas tienen úlceras gástricas, sangran un montón, no se dan cuenta, y les baja la presión y se desmayan, pero no tienen secuelas", explicó.

Y profundizó en la tercera causa: las arritmias, que habrían causado el desmayo repentino de Alarcón: “Yo no conozco su caso pero puedo inducir. Es una persona de 79 años que tiene puesto un bypass y que fue operada de una válvula. Las válvulas del corazón dejan pasar sangre. Son como puertas que se abren y se cierran. Si la válvula se abre poco, la sangre pasa y chifla y es el soplo que nosotros escuchamos”, precisó.

Y siguió: “Él la tenía muy cerrada y no le pasaba la cantidad de sangre necesaria y eso da un síncope, puede ser por una cuestión eléctrica. La parte del corazón tiene cuatro habitaciones, dos arriba y dos abajo. La llave de luz está arriba. Hay un momento en que la losa entre arriba y abajo se pone dura e impide el paso de esa corriente eléctrica y muchos necesitan la colocación de un marcapasos”.

Checklist del síncope

Tartaglione compartió las tareas posteriores que las personas que sufrieron un síncope deben realizar para indagar su causa y evitar nuevos episodios.

Número y frecuencia de los episodios

Desencadenante y circunstancias

Síntomas previos al desmayo

Testigo del síncope

Como estaba después del desmayo

Medicación que tomás

“Después del síncope, tenés que hacerte todos los chequeos”, enfatizó.

Accidente de tránsito

A raíz del siniestro vial que sufrió el actor Alarcón, el cardiólogo reflexionó sobre el número creciente de personas mayores al volante. “Cada vez hay más personas de 80, 85 años manejando en la calle. ¿Qué cantidad de licencias de conducir se dan a estas personas? ¿Estamos seguros de que cumplen todos los requisitos? ¿El médico se lo cumple de gauchada en el certificado? Son preguntas muy importantes para impedir esto siniestros viales“, remarcó.

Sobre este punto, destacó que el año pasado se rechazaron 65.000 licencias de tránsito. “La primera causa fue la auditiva, la segunda médica y la tercera la visual. Pero si tenés problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca y una arritmia no tratada o diabetes mal tratada, no podés manejar”, advirtió.

En el cierre de la conversación, concluyó: “Si vas a sacar la licencia de conducir, hablá con tu médico, por tu salud, no vas a ser un inválido si tenés que regular un poquito tu carburador para estar mejor. Ponéte a tono y después sacala”.