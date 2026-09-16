Este miércoles 16 de septiembre se llevará a cabo la definición del reality de Telefe, y los seguidores del programa deben saber cómo votar en la final de Gran Hermano 2026.

La competencia llega su fin, y el público tiene la potestad de decidir quién será la ganadora del certamen, entre dos finalistas: Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos.

Las dos finalistas de Gran Hermano 2026 (Fuente: Instagram/@granhermanoarg)

En el texto de las condiciones del programa, figuran las dos modalidades de votación:

Para votar en el entretenimiento, el participante tiene dos opciones:

9009 : el participante deberá enviar un mensaje de texto (SMS) al Acceso 9009 con el Prefijo GH y seguir las instrucciones que le son impartidas por el sistema de recepción.

: el participante deberá enviar un mensaje de texto (SMS) al Acceso 9009 con el Prefijo GH y seguir las instrucciones que le son impartidas por el sistema de recepción. Sitio web (Mercado Pago o plataformas de pago): el participante deberá escanear el código QR que será anunciado en el programa o en el canal o visitar el sitio y seleccionar la modalidad de participación deseada. Luego de realizada su elección, el participante deberá seguir las instrucciones impartidas por el sistema y la plataforma de pagos o billetera virtual.

Cómo votar a la ganadora de Gran hermano 2026

1 Enviar SMS

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

2 Elegir a la ganadora

Una vez recibido el mensaje, al ser una votación positiva, hay que indicar el nombre de la participante que se busca que gane el reality. Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos.

3 Responder la consulta del sistema

Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, respondé este mensaje con la palabra ‘SI´“.

Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.

La segunda alternativa para expresar la preferencia es mediante el código QR que aparece en la pantalla de Telefe durante las transmisiones en vivo del programa. Este método, según información proporcionada por la emisora, permite una votación directa.

Cuál es el premio para la ganadora de Gran Hermano

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá $70.000.000, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. El segundo puesto obtendrá una casa y $20.000.000, y el tercer puesto $10.000.000.

Gran Hermano: este miércoles se conoce a la ganadora

Cuál es el premio para el público de Gran Hermano

El sitio oficial del reality anuncia que con el voto, el público participa por un premio mayor de $10.000.000.

Cómo seguir Gran Hermano en vivo

Para la visualización por televisión, los servicios de cable ofrecen el canal correspondiente:

Flow: Canal 10 (Digital) y 1001 (HD).

Canal 10 (Digital) y 1001 (HD). Telecentro: Canal 10 (Digital).

Canal 10 (Digital). DirecTV: Canal 123 (Digital) y 1123 (HD).

Canal 123 (Digital) y 1123 (HD). En Uruguay, la transmisión en vivo está disponible a través del Canal 10.

Para quienes prefieren el seguimiento online, el sitio oficial de Telefe, MiTelefe, permite ver la programación en directo mediante la selección de la opción “Vivo” en el menú superior.