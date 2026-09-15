Quién es la favorita para ganar Gran Hermano 2026 este miércoles 16 de septiembre, según las encuestas

El miércoles 16 de septiembre llega el final de Gran hermano Generación Dorada (Telefe) y los espectadores están atentos a quién será la próxima ganadora del reality. Si bien no se hicieron sondeos oficiales, lo cierto es que en las redes sociales decenas de usuarios ya se manifestaron sobre su participante favorita.

Quién será la próxima ganadora de Gran Hermano

Esta edición 2026 tiene como finalistas a Solange Abraham y a Yisela “Yipio” Pintos, tras la reciente salida de Charlotte Caniggia, quien se despidió de la casa más famosa del país el lunes 14.

En las encuestas de X, Yipio aparece como la favorita del público (Fuente: X)

Al igual que ocurrió en ocasiones anteriores, en X los usuarios decidieron plasmar allí sus vaticinios y, en la mayoría de los casos, aunque por poca diferencia, Yipio es la que mayor tendencia de voto positivo tiene, por lo que podría consagrarse como la ganadora de Gran Hermano.

La encuestas en X dan ganadora a Yipio (Fuente: X)

Es importante mencionar que estas encuestas no son oficiales y la producción del programa no emitió ningún resultado estimativo.

Un sondeo comparado con IA daría como ganadora de Gran Hermano a Yipio, según un usuario de X (Fuente: X)

De acuerdo a las preferencias de la gente, Yipio se quedaría con el podio del reality con más del 50%. En algunas consultas populares en la red social antes mencionada, la uruguaya aparece con el 54%, 55% y hasta el 70%.

Una encuensta en particular dio a Sol como ganadora (Fuente: X)

Mientras tanto, Abraham figura con un 47% y un 45%. Solo una encuesta la posicionó como ganadora con el 68%. En cada sondeo participaron entre 1000 y 6000 personas con posibilidad de un voto por cuenta.

La emotiva despedida de Charlotte Caniggia

Después de conocer la decisión del público, Charlotte se despidió de Yipio, con quien construyó una amistad durante su paso por la casa. “Amiga rompela, ojalá ganes, te quiero”, le expresó antes de abandonar el reality.

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 14 de septiembre

También tuvo unas palabras de despedida con Gran Hermano, quien destacó su personalidad y su actitud durante el programa. “Por favor, hermosa Charlotte, muy ganadora, salís siendo una ganadora y quiero agradecer tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenés porque siempre tuviste muy buen humor y eso es muy importante. Y por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona, te voy a recordar siempre. Te quiero mucho y te deseo lo mejor, sé feliz siempre”, le dijo.

Por su parte, Charlotte Caniggia habló de la oportunidad de haber formado parte de esta edición. “Gracias por esta gran oportunidad, llegué bastante lejos, no me tenía fe. Ojalá gane Yipio. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo, gracias por estar siempre. Gracias por todo, la felicidad siempre”, expresó antes de retirarse de la casa.

Los premios que entregará Gran Hermano tras la final

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. En tanto, el segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos, y el tercer puesto 10 millones de pesos.

Los premios se entregarán un día después de la final en la Noche de las Campeonas. Además, Santiago del Moro adelantó que habrá premios especiales para el resto de los jugadores de la temporada.