Con Kristen Stewart: la atrapante película basada en un una historia real que es furor en Netflix

La multipremiada actriz estadounidense Kristen Stewart brilló en los recordados papeles que encarnó en films como Into the Wild (2007), Crepúsculo (2008), Blancanieves y el cazador (2012) y, más recientemente, en su notable interpretación de la princesa Diana en Spencer (2021). Como no podía ser de otra manera, su protagónico en otra atrapante película que está basada en una historia real y es furor en Netflix, no fue la excepción.

Se trata de Vigilando a Jean Seberg (2019), un thriller político -disponible en la plataforma de streaming- dirigido por Benedict Andrews, escrito por Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, que está basado en la vida de la recordada actriz Jean Seberg (1938-1979), un verdadero ícono de la nouvelle vague francesa, y que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.

Vigilando a Jean Seberg - Tráiler

Además de Stewart, que se pone en la piel de Seberg, forman parte del reparto Jack O’Connell (Jack Solomon), Margaret Qualley (Linette Solomon), Zazie Beetz (Dorothy Jamal), Anthony Mackie (Hakim Jamal) y Vince Vaughn (Carl Kowalski), entre otros artistas de renombre.

La trama cuenta la historia de esta inolvidable actriz estadounidense, conocida por interpretar a la protagonista de la película Sin aliento, de Jean-Luc Godard, que murió a la joven edad de 40 años, aparentemente por un probable suicidio, según dictaminó la policía en aquel entonces.

Vigilando a Jean Seberg, la película basada en un hecho real que es furor en Netflix (Foto: Netflix)

En el film, Seberg se prepara para separarse de su marido, Romain Gary, y de su hijo, justo antes de partir hacia Los Ángeles desde París. En el vuelo, la actriz es testigo de cómo un activista negro insiste en sentarse en primera clase y se ofrece a pagar los asientos. El hombre exige un trato preferente para la viuda de Malcolm X, alegando que debe ser tratada como “la realeza”. La protagonista parece sentirse atraída por el pasajero, que se presenta como Hakim Jamal (Anthony Mackie), miembro del Partido de las Panteras Negras.

Al llegar a Estados Unidos, la actriz se une a la protesta que el grupo de activistas negros estaban haciendo en el aeropuerto, manifestando su descontento por el trato que recibieron Jamal y sus compañeros de viaje. Lo que Seberg ignora es que hay agentes del FBI, entre ellos Jack Solomon (Jack O’Connell), infiltrados en el lugar. Y a partir de ese momento, comienza a ser espiada por los agentes norteamericanos debido a su supuesta relación con el movimiento Black Power.

Seberg y Jamal inician un apasionado romance, a pesar de que el activista está casado, mientras que el programa de vigilancia del FBI empieza a tener como objetivo a la actriz. De hecho, la graban manteniendo relaciones sexuales con el miembro de las Panteras Negras, y reproducen los audios en conversaciones telefónicas con la esposa de Jamal, Dorothy (Zazie Beetz), lo que desemboca en un escándalo familiar. Finalmente, Jamal abandona a Seberg, que luego se queda embarazada de un desconocido conforme crece su paranoia por los agentes que no paran de acosarla durante años. Pero las desgracias, desafortunadamente para la mujer, recién están a punto de comenzar.

Kristen Stewart brilla en su protagónico en Vigilando a Jean Seberg (Foto: Netflix)

Si bien las críticas no fueron del todo buenas, sin dudas la actuación de Stewart es lo más destacable del film, y le valió a la actriz que la incluyan en la lista anual de las mejores performances de ese año en la prestigiosa revista Time.