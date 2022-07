Chris Evans dijo una frase en español y conquistó a Ana de Armas: “¡Muy bien entrenado!”

La millonaria apuesta de Netflix arrasa. Como parte del regreso de los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes estuvieron detrás de la dirección de The Gray Man que, con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, se convirtió en la película más cara que ha lanzado la plataforma hasta la fecha. Con la acción como protagonista, hubo un detalle que no pudo escapar y es la relación que mantienen los protagonistas Chris Evans y Ana de Armas.

Este dúo ya había coincidido antes en los sets de Knives Out, otra película que recientemente añadió Netflix al catálogo y “revivió” para la audiencia. Ese vínculo que construyeron salta en las entrevistas, en donde se los ve disfrutar de su complicidad y hasta de clases de español. Como Ana de Armas es cubana, no podía dejar pasar la oportunidad de enseñarle algunas palabras a quien le dio vida al Capitán América.

En una entrevista reciente, el momento en el que Chris mostró sus dotes para hablar en español sorprendió a todos, incluido el presentador Uribe DJ, quien los saludó con un “hola”, sin imaginar que le responderían en el mismo idioma. “¿Cómo están chicos?”, siguió Uribe, pero ahora en inglés, para que ambos pudieran hablar con comodidad. No obstante, Chris no pareció de acuerdo en cambiar de idioma: “Muy bien”, respondió. El mismo entrevistador se apresuró a decirle que no se esperaba eso. Ante el temor de que la conversación siguiera su curso en español, Chris tuvo que frenarlo y decir que eso era todo lo que había aprendido.

“Muy buen entrenamiento”, intervino Ana de Armas consolando a su coprotagonista, lo que encendió la curiosidad de Uribe: “¿Practicaste un poquito con Ana?”, lo interrogó, y Chris conocía la respuesta: “Un poquito”, dijo en español.

Ana de Armas "entrenó" a Chris Evans para hablar español

Luego se metieron en el argumento de la película, que está basada en la serie de libros de Mark Greaney del mismo nombre que el filme y cuya trama se enfoca en un agente de la CIA (Ryan Gosling) que huye de un mercenario con tendencias psicópatas (Chris Evans) tras de descubrir secretos sobre su superior. El personaje de Ana no está originalmente en la historia, pero se volvió un enlace y una ayuda importante para el protagonista.

La buena química entre Chris y Ana ha causado, desde sus colaboraciones previas, que los fanáticos encuentren supuestas señales de una potencial relación. Los rumores comenzaron en 2019, justo cuando presentaron Knives Out. Como su química en las entrevistas promocionales y en la pantalla no se podía negar, más de una persona deseó que la cubana y Evans tuvieran un vínculo más allá de lo profesional. Además, este año también compartieron tiempo en el rodaje de Ghosted, que se estrenará en Apple TV.

Aunque cada vez que conviven ilusionan a sus seguidores, hasta el momento son solo amigos. Para Ana, trabajar en proyectos como éste se siente como alcanzar una meta. “Llegué a Estados Unidos apenas hablando inglés y con el sueño de que quizá algún día podría ser parte de un proyecto y trabajar con alguien como Chris Evans”, dijo en una charla con Excélsior. “Poder llamarle a él mi colega o mi amigo es algo surreal. Solo me puedo sentir feliz, orgullosa y contenta de nunca haber parado”. También destacó que, aunque al principio se sentía intimidada por él, con el paso del tiempo se dio cuenta de que ambos se entendían y de que tenían la misma energía: “Coincidimos en las cosas que nos gustan, nos atrae lo mismo de un proyecto”, añadió.

Los rumores no se detienen porque recientemente Evans declaró que el siguiente paso para él era encontrar una pareja para compartir su vida. Muchos ya apuntaron a Ana como la afortunada.

El éxito de The Gray Man

El hombre gris: Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Regé- Jean Page y los hermanos Russo, hablan del nuevo film de Netflix, el más costoso de su historia Scott Garfitt - Invision

Apenas con las primeras semanas del estreno de The Gray Man, Netflix anunció que expandirá este universo y lo convertirá en una franquicia. De esta manera, habrá una secuela del filme y un spin-off que están fase de preproducción. Los hermanos Russo volverán a la segunda parte del filme y el coguionista, Stephen McFeely, quien trabajó con ellos también en Avengers: Endgame, se encargará de escribir los libretos para esta nueva entrega. El gigante del streaming se asoció con ABGO, la compañía de los hermanos. En cuanto al spin-off, los guionistas serán Paul Wernick y Rhett Reese, quienes estuvieron a cargo del libreto de Deadpool.